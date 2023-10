COUPE DU MONDE. ''Un match qui n'aurait même pas dû avoir lieu'', la presse étrangère blasée par la demi-finale des All Blacks

La Nouvelle-Zélande n'a laissé aucune chance à l'Argentine en demi-finale de la Coupe du monde. Il y avait un monde d'écart entre les deux nations selon la presse.

Ce vendredi soir, la Nouvelle-Zélande a composté son billet pour sa 5e finale de Coupe du monde en dominant facilement l'Argentine. "En vérité, le match n'a pas été à la hauteur de l'occasion, en particulier après les quarts de finale épiques de la semaine dernière à Paris qui ont vu les équipes classées n°1 et n°2, à savoir l'Irlande et la France, être éliminées respectivement par les All Blacks et l’Afrique du Sud", écrit Skysports. Face à des All Blacks ultra-précis et efficaces, les Pumas ont souffert la comparaison en produisant de longues séquences qui souvent abouti sur aucun point.

"Une masterclass calme et clinique" de la part des hommes d'Ian Foster, écrit Eurosport. "Le résultat a mis en évidence la nette différence de qualité entre les deux équipes". Le site soulignant que le sélectionneur néo-zélandais "a même eu le luxe de pouvoir faire sortir des joueurs comme Beauden Barrett, Smith et Codie Taylor assez tôt sans crainte d'impacter le résultat."

Ceux qui avaient enterré les All Blacks avant la coupe du monde doivent désormais se rendre à l'évidence. "Quand les grands matchs commencent, les All Blacks sont présents." Bien évidemment, l'opposition n'était pas du même calibre que la semaine dernière face à l'Irlande. "Mais toute chance de surprise a été rapidement et brutalement éteinte grâce à une démonstration impitoyable d'efficacité offensive." Appliqués et déterminés, Sam Cane et ses coéquipiers se sont rendu la tâche facile.

C’est une équipe qui a confiance en son jeu et qui fait tout pour être dans les meilleures dispositions. À ce niveau, parfois les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Une équipe comme la Nouvelle-Zélande sait parfaitement tirer profit de ces moments. (Juan Fernández Lobbe, entraîneur-adjoint)

Même constat sans appel du côté de Planet Rugby pour qui il n'y avait tout simplement "aucune comparaison possible sur l'efficacité des deux équipes et il est tout à fait normal que la Nouvelle-Zélande se qualifie pour sa cinquième finale de Coupe du Monde de Rugby." Les All Blacks n'ont pas eu besoin de forcer leur talent. Après le choc contre l'Irlande, ils ont pu gérer cette rencontre en vue de la finale. Ce qui pourrait faire la différence face à un adversaire qui pourrait avoir à batailler ce samedi soir.

Comme d'autres médias, Planet Rugby estime que c'est une affiche qui n'aurait même pas dû avoir lieu. "Regarder ce match après le spectacle que nous avons vu lors des deux quarts de finale à Paris le week-end dernier a mis en évidence l'erreur de World Rugby d'organiser le tirage au sort fin 2020, alors que de nombreuses équipes avaient souffert de calendriers réduits à cause du Covid et des confinements." RUGBY. All Blacks. Will Jordan bientôt devant Jonah Lomu dans les livres d'histoire de la coupe du mondeNombreux sont les supporters et les observateurs qui auraient aimé voir la France ou bien l'Irlande en finale. Si l'Afrique du Sud se qualifie aux dépens de l'Angleterre, les fans auront tout de même droit à une superbe affiche entre deux cadors de l'ovalie mondiale. Un choc sur fond de revanche pour les All Blacks qui avaient été lourdement battus il y a quelques semaines par ces mêmes Boks. Mais s'il y a bien une chose que nous ont appris ces rencontres, c'est que la Nouvelle-Zélande de la coupe du monde n'est pas celle des matchs de préparation. Si les avants néo-zélandais peuvent mettre de l'avancée, les trois quarts devraient s'en donner à coeur joie. Voir du spectacle, c'est tout ce qu'on espère.