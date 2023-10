RUGBY. All Blacks. Will Jordan bientôt devant Jonah Lomu dans les livres d'histoire de la coupe du monde

L'ailier de la Nouvelle-Zélande Will Jordan a marqué trois essais face à l'Argentine en demi-finale de la Coupe du monde. Il pourrait dépasser Jonah Lomu.

RESUME VIDEO. Les All Blacks font taire les critiques en passant 7 essais à l'Argentine en demieFestival offensif ce vendredi soir pour la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la Coupe du monde. Face à l'Argentine, les All Blacks ont inscrit sept essais pour un score sans appel de 44 à 6. Un joueur a particulièrement brillé lors de cette rencontre à sens unique : Will Jordan. Et pour cause, l'ailier s'est fendu d'un triplé contre les Pumas.

Le joueur des Crusaders totalise déjà huit réalisations dans cette édition 2023 avant la finale programmée le 28 octobre au Stade de France. Un match lors duquel il devrait être titulaire. "Will a encore prouvé que c’était un super finisseur", a commenté Ian Foster à son propos en conférence de presse.

12 Après cinq matchs joués, Will Jordan totalise 12 franchissements et 7 défenseurs battus. Il a parcouru 481 mètres ballon en main en 48 courses.

Il avait en effet déjà inscrit deux essais face à l'Italie et l'Uruguay. Avant de frapper face à l'Irlande en quart. Participant à la victoire décisive des Néo-Zélandais face au XV du Trèfle.

Une performance qui lui permet d'égaler le record d'essais inscrits lors d'une Coupe du monde. Lequel est détenu à l'heure actuelle par deux anciens All Blacks Jonah Lomu et Julian Savea ; ainsi que par Bryan Habana. Les Néo-Zélandais avaient respectivement réussi cette performance en 1999 et 2015. Tandis que l'ancien ailier sud-africain avait frappé à huit reprises en 2007.

Pourra-t-il faire mieux en marquant lors de la finale ? Si on espère que la rencontre sera spectaculaire, elle pourrait bien être tendue, que ce soit face à l'Angleterre ou l'Afrique du Sud. "L’Afrique du Sud est forte et on a aussi vu une Angleterre en confiance qui croit en son plan de jeu", a confié Ian Foster après la demie.

Mais on peut compter sur les All Blacks pour rester fidèles à leur philosophie même pendant la finale. Les Néo-Zélandais n'ont jamais fermé le jeu. Au contraire, ils ont été très entreprenants dès la première rencontre face au XV de France. S'ils ont une grosse entame, il sera très difficile de les battre.

Surtout avec un Will Jordan en très grande forme qui totalise désormais pas moins de 31 essais en 30 matchs... à seulement 25 ans ! En 2021, il avait marqué cinq essais lors d'un test contre les Tonga, échouant à une seule longueur du record de Marc Ellis en 1995.

Notez qu'il n'est pas encore dans le Top 10 des meilleurs marqueurs de la Nouvelle-Zélande, dominé par Doug Howlett avec 49 réalisations. Mais il a encore de belles années devant lui pour dépasser Tana Umaga (10e) et rejoindre son coéquipier Rieko Ioane (36 essais).