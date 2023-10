RESUME VIDEO. Les All Blacks font taire les critiques en passant 7 essais à l'Argentine en demie

Ce vendredi soir, les All Blacks n'ont laissé aucune chance à l'Argentine en demi-finale de la Coupe du monde en inscrivant sept essais aux Pumas.

Cette première demi-finale aura été indécise pendant dix minutes. Le temps pour les All Blacks de prendre la mesure de leur adversaire avant de mettre la main sur le ballon et de dérouler. Si les Pumas ont ouvert le score sur pénalité, ce sont les Néo-Zélandais qui ont inscrit le premier essai de la partie par Will Jordan.

Ç’a été un match difficile, l’Argentine a mis beaucoup de passion en première mi-temps. Mais j’ai aimé notre patience. On a aussi été cliniques quand il a fallu marquer sur nos occasions. On a été pas mal mis sous pression mais on a tenu. La fin de la première mi-temps a été super importante, le retour des vestiaires aussi. (Ian Foster, sélectionneur de la Nouvelle-Zélande)

A la pause, le score était déjà largement en faveur des triples champions du monde (6-20). Pas vraiment inquiétés par les assauts des Argentins qui ont manqué de maitrise, ils ont été très réalistes sur chacune de leurs occasions dans le camp sud-américain. Jordie Barrett (16e) puis Shannon Frizell (42e) ont récompensé cette domination à sens unique dans le premier acte.

Nos avants ont effectué un travail remarquable dans les phases statiques, dans les mauls, ils ont obtenu quelques pénalités et ils ont assis leur domination en maintenant la pression sur les Argentins. On savait que c’était une équipe qui se battrait sur tous les ballons et qui ne baisserait pas les bras. C’était donc vraiment bien de parvenir à marquer régulièrement comme ça. (Sam Cane, 3e ligne des All Blacks)

Ils ont ensuite enfoncé le clou dès la reprise grâce à une très belle poussée en mêlée qui a permis à Aaron Smith (42e) de faire parler son talent et ses appuis pour entrer en Terre promise. "C’est un rêve d’être encore là, d’attendre la finale et d’avoir une chance de gagner la compétition. C’était un vrai combat et on a un vrai sentiment de satisfaction. On a une chance de gagner la Coupe du Monde et c’est le rêve de tout joueur."

Frizell a doublé la mise à la 49e avant que Will Jordan termine le travail après l'heure de jeu (62e, 73e). Foster n'a d'ailleurs pas manqué de féliciter ses ailiers. "Mark a été costaud, il a super bien défendu et Will a encore prouvé que c’était un super finisseur. C’est un duo qui marche bien, je suis très content de leur complémentarité. Ils sont bons et ils devront encore être forts la semaine prochaine." VIDEO. ''Peut-être la goutte d'eau qui fait déborder mais le vase était déjà bien rempli'', Louis Bielle-Biarrey objectif après la défaiteCôté argentin, cette prestation est loin des attentes et des espoirs nés de cette qualification en demie. "Aujourd’hui, on est loin du niveau qu’on voulait montrer. Je suis effondré, c’est une énorme déception. Notre rêve de jouer une finale s’est envolé, mais il nous reste encore du travail à faire", a confié Julián Montoya, capitaine et talonneur des Pumas. Ils peuvent encore terminer sur une bonne note en décrochant la 3e place lors de la petite finale vendredi prochain.