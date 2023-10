VIDEO. ''Peut-être la goutte d'eau qui fait déborder mais le vase était déjà bien rempli'', Louis Bielle-Biarrey objectif après la défaite

Révélation tricolore de cette Coupe du monde, Louis Bielle-Biarrey est revenu pour L'Equipe sur la défaite face à l'Afrique du Sud en quart de finale.

XV de France. ''La dévastation totale dans les vestiaires'', le douloureux retour à la réalité vu par Shaun EdwardsLa déception des joueurs du XV de France est à la hauteur de l'investissement pendant toutes ces années. "On avait tous l'objectif d'aller le plus loin possible, et on savait que nous avions trois finales à jouer. Malheureusement, on a perdu la première". Révélation tricolore de cette Coupe du monde, Louis Bielle-Biarrey est revenu pour L'Equipe sur la défaite face à l'Afrique du Sud en quart de finale.

Une fin brutale pour les Bleus, obligés de quitter leur hôtel en pleine nuit pour laisser la place à l'Argentine, qualifiée elle pour les demies face à la Nouvelle-Zélande. Tous ont conscience d'avoir laissé passer l'opportunité d'une vie. Même le Bordelais, pourtant seulement âgé de 20 ans, ne rejouera pas un Mondial en France durant sa carrière. À moins que la France candidate à l'édition 2039 et que LBB soit toujours au top à presque 40 ans.

"Les Springboks sont une énorme équipe, une des meilleures du monde, mais on n'était pas dépassés. On a fait jeu égal, voire plus." Pourtant, ils n'ont pas réalisé leur meilleur match sous les ordres de Galthié. Quelques petites erreurs ont couté très cher. À la pause, tout le monde en avait bien conscience. Le sélectionneur Fabien Galthié attendait plus de ses ouailles compte tenu du travail effectué et de leur talent.

S’il vous plaît les gars, mettez les mains, attrapez-moi ces ballons. Ils ne peuvent pas nous prendre trois ballons sur la tête comme ça. On ne lâche pas un ballon. Dès qu’on recule un ballon contre eux, dès qu’on fait un peu les équilibristes, on charge. Par contre, dès qu’on joue comme on a joué, c’est 30 points normalement ! 30 points, il devrait y avoir !

Physiquement prêts à relever le défi des Boks, les Bleus n'ont cependant pas réussi à faire la différence. "Ils ont très bien joué leur jeu aussi. Il faudra se servir de ce match". Revoir la rencontre ne sera pas simple. Mais c'est un passage obligé. L'entraîneur de la défense Shaun Edwards a confié qu'il allait attendre un peu : "Ça va piquer".

C'est dur de se dire que c'est fini d'un seul coup après tout ce que l'on a vécu durant trois mois tous ensemble, surtout après avoir perdu un quart de finale de Coupe du monde à la maison.

L'atmosphère dans les vestiaires était pesante, raconte Louis Bielle-Biarrey. Les joueurs avaient du mal à réaliser que l'aventure s'arrêtait là. "Ce n'était pas du déni, mais un peu quand même. On se disait que ce n'était pas possible." Il y a eu un court debrief de l'arbitrage, mais pour les joueurs, ce ne sont pas ces décisions qui leur ont fait perdre le match. ''L'arbitrage n'a pas été avec nous mais on a été trop imprécis sur certains domaines.C'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder mais le vase était déjà bien rempli."

La dure réalité du sport qui ne fait pas d'état d'âme. Une fois la fin du match sifflée, pas de retour en arrière. Impossible de recharger une sauvegarde et de retenter sa chance après avoir appris de ses erreurs comme dans les jeux vidéos. Il va désormais falloir quatre ans avant d'avoir une nouvelle chance de remporter ce titre Mondial tant désiré.