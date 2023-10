COUPE DU MONDE. Le All Blacks Will Jordan est-il vraiment le meilleur ailier du monde ?

En tête du classement des meilleurs marqueurs de la Coupe du monde, Will Jordan est véritablement le nouveau visage des All Blacks !

Un sérial marqueur

Auteur d'une Coupe du monde XXL, Will Jordan est déjà rentré dans les livres d'histoire, en également le record d'essai d'un certain Jonah Lomu (8). A seulement 25 ans, ce dernier comptabilise 30 sélections avec le XV de la Fougère, pour 31 essais !

Cette machine à planter est titulaire sur l'aile des Blacks depuis juillet 2021, et n'a jamais été mis de côté par Foster. Lors de sa première titularisation face aux Tonga, ce dernier a inscrit cinq essais, ce qui lui a valu une belle cote de popularité au pays du long nuage blanc.

En 2017 déjà, Will Jordan avait été sacré champion du monde des moins de 20 ans, en terminant meilleur marqueur de la compétition avec cinq essais en autant de rencontres !

Un nouveau style d'ailier

Aux antipodes des sprinteurs comme Louis Rees-Zammit ou encore Louis Bielle-Biarrey, Will Jordan semble casser les codes des ailiers traditionnels. Habile balle en main, omniprésent au centre du terrain et terriblement bien placé au moment de conclure, l'ailier impressionne !

Une légende des Blacks, Joe Rokocoko a avoué être admirateur de la façon de jouer de Jordan : "Le fait de jouer aussi à l’arrière avec les Crusaders, lui permet d’être versatile, d’avoir une bonne lecture du jeu et d’être très intelligent en défense à la manière de Ben Smith. En fait, Will a défini une nouvelle version, plus complète du poste d’ailier."

Il faut dire que Jordan sait jouer au pied, et il n'est pas rare de le voir tenter des 50-22, ou bien de prendre la place du numéro 10 pour prendre le jeu à son compte. En plus de cela, il est extrêmement rapide, preuve en est sur son essai face à l'Irlande après la percée de Mo'unga. Pour finir, il est également une valeur sûre sous les chandelles adverses, du haut de ses 1m88.

En comparaison, Jordan a moins de "super-pouvoirs" qu'un joueur comme Damian Penaud, considéré comme le meilleur ailier du monde. Néanmoins, sa complémentarité et son efficacité convainc certains spécialistes, a placé le Néo-Zélandais devant.

A un essai de la consécration

En 1999, Jonah Lomu avait marqué l'histoire en marquant à huit reprises en Coupe du monde. Huit en plus tard, en 2007, l'inévitable Bryan Habana avait égalé ce record. Ensuite, Julian Savea, ailier surpuissant avec qui les comparaisons avec Jonah Lomu fusaient, avait aussi répété cet exploit.

Néanmoins, ces trois hommes n'ont pas réussi à dépasser les huit réalisations. Avec un match en moins, Will Jordan est sur le point de rentrer définitivement dans les livres d'histoire. Néanmoins, ce dernier aurait pu inscrire son neuvième essai contre l'Argentine en toute fin de match, si Mo'unga avait été un peu plus altruiste. L'ouvreur des Blacks a feinté la passe, à quelques mètres de l'en-but des Pumas, alors que son coéquipier paraissait bien seul. Espérons que ce ne soit que partie remise.

