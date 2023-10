XV DE FRANCE. Plus d'un million d'euros à se partager, voici ces Bleus qui toucheront gros après ce Mondial !

Bien que le XV de France se soit arrêté en quart de finale de sa Coupe du monde, des primes sont tout de même mises en place par la fédération française de rugby. Explication.

Le temps de jeu mis à l'honneur

Bien évidemment, la défaite précoce du XV de France contre les Springboks a été synonyme de bouleversement salarial pour l'ensemble des joueurs. À la base, 300 000 euros avaient été négociés entre le tandem Laporte/Simon et les joueurs tricolores.

Néanmoins, avec l'arrivée de Florian Gril à la présidence de la fédération, les Bleus ont dû revoir leurs primes à la baisse, avec 200 000 euros de gain en cas de victoire finale.

Cette baisse était calculée pour également prendre en compte l'hypothèse que ces derniers perdent en finale, et puissent tout de même bénéficier d'une prime minorée. Tout autre scénario n'avait pas été imaginé, et aucune prime n'aurait donc été versé.

Aujourd'hui, selon les informations de Rugbyrama, les Bleus se partageront finalement plus d'un million d'euros, pour tous les bons et loyaux services effectués en équipe de France. Néanmoins, pour que le partage soit le plus équitable possible, le temps de jeu fera office de juge.

Des primes à la feuille de match et au temps passé sur le pré ont donc été calculées, et à ce petit jeu-là, deux Bordelais tirent leur épingle du jeu. Les deux ailiers titulaires lors du quart de finale, Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey.

Ces deux derniers ont été titulaires à quatre reprises, sur cinq matchs possibles, et n'ont jamais été remplacés. De ce fait, les joueurs de l'UBB ont passé 320 minutes sur les différentes pelouses françaises, et arrivent en tête des gains générés par des membres du XV de France.

A contrario, le talonneur, Julien Marchand, qui n'a joué que 11 minutes face aux Blacks, devrait être tout en bas de ce classement.

