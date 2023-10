COUPE DU MONDE. Pourquoi Sam ''l'immortel'' Whitelock pourrait devenir une légende absolue du rugby ?

Sauf blessure ou changement de stratégie de la part d'Ian Foster, Sam Whitelock va devenir le premier joueur à participer à trois finales de Coupe du monde.

COUPE DU MONDE. ''Un match qui n'aurait même pas dû avoir lieu'', la presse étrangère blasée par la demi-finale des All BlacksEn se qualifiant pour la finale de la Coupe du monde pour la 5ᵉ fois de leur histoire, les All Blacks pourraient devenir la première nation à soulever quatre fois le trophée Webb Ellis. Une performance qui marquerait à n'en pas douter les esprits. Elle serait également le point d'orgue (et le point final) de la carrière déjà exceptionnelle de Sam Whitelock.

J’ai vu Brad Thorne il y a quelques semaines, et il m’a écrit. Il était là à mes débuts, il m’a mis sur les bons rails pour y arriver. Avant que l’on ait joué un match, il disait d’Owen Franks et de moi qu’on aurait 100 sélections.

Sauf blessure ou changement de stratégie de la part d'Ian Foster, le deuxième ligne de la Nouvelle-Zélande va devenir le premier joueur à participer à trois finales mondiales. Le joueur de 35 ans était déjà du sacre en 2011 aux dépens du XV de France puis de celui de 2015 face à l'Australie.

C’est un joueur d’un immense professionnalisme et qui ne recule jamais devant le travail. C’est pour ça qu’il a eu une carrière aussi longue et couronnée de succès. C’est un élément majeur de l’équipe. (Sam Cane à propos de Sam Whitelock)

Une longévité remarquable qui lui a également permis de devenir le joueur le plus capé de l'histoire des All Blacks avec 152 sélections et le deuxième le plus capé du rugby mondial derrière la légende galloise Alun Wyn Jones. Il y a peu, le futur sélectionneur de la Nouvelle-Zélande Scott Robertson, son entraîneur au Crusaders, n'avait pas hésité à employer le terme d'immortel pour le décrire.

Néanmoins, Sam Whitelock pourrait bien écrire une page qu'il va être très difficile d'effacer à l'avenir. En effet, si la Nouvelle-Zélande remporter son quatrième sacre mondial, le futur joueur de la Section Paloise sera le seul joueur de l'histoire du rugby à avoir été sacré à trois reprises.

C’était un peu long, mais je ne changerais ça pour rien au monde. C’est vraiment génial d’ajouter encore un match. On ne se rend pas compte du travail accompli. Moi, je ne vais réaliser que quand je m’arrêterai. Comme tous les joueurs, je ne pense qu’au match d’après, et à la récupération derrière. Quand j’aurai arrêté ma carrière, je vais digérer tout ça mais pour le moment, c’est juste bizarre.

Pour vous donner une idée, cela placerait le Néo-Zélandais au niveau du Brésilien Pelé, titré à trois reprises en 58, 62 et 70. Néanmoins, la légende du football n'avait pas joué celle de 62 après avoir été blessé en début de compétition. Son compatriote Cafu est l'unique footballeur à avoir joué trois finales de coupe du monde (94, 98 et 2002). Mais il ne compte que deux titres.

Notez que Sam Whitelock compte aussi sept titres de Super Rugby avec les Crusaders et autant de succès dans le Tri Nations devenu Rugby Championship. Sans oublier qu'il détient également le record du plus grand nombre de tests joué avec le même partenaire en deuxième ligne, à savoir Retallick, après avoir dépassé le duo des Springboks Bakkies Botha et Victor Matfield.