TRANSFERT. L'UBB saignante, Clermont inconstant... Quel est le premier bilan du recrutement des clubs de Top 14 ?

Alors que la période officielle des mutations vient de s'achever, où en sont les clubs dans leur recrutement ? Conseil de classe.

POINT TRANSFERTS. TOP 14/PRO D2. JAMINET RESTE, JACK GOODHUE ARRIVE, GODENER À OYONNAX

C’est donc ce 30 juin que s’est clôturée la période des mutations en Top 14. Les transferts sont donc terminés ? Pour les plus novices, sachez que non, tant il existe une multitude de particularités et d’astérisques en tous genres (la France en raffole) qui font que ceux-ci vont encore perdurer dans l’Hexagone pendant un moment. Et ce pour plusieurs raisons : notamment celle que le club promu aura lui jusqu’au 10 juillet pour boucler la majeure partie de son recrutement, même s’il pourra le compléter jusqu’à fin janvier avec l’arrivée possible de "joueurs supplémentaires, joueurs additionnels, mutations temporaires, jokers Coupe du Monde ou jokers Coupe du Monde additionnels", stipule le règlement. Mais à l’heure d’écrire ces lignes, quel est donc le premier bilan du mercato des clubs de l’élite française en vue de la saison prochaine ?

L’UBB et le Racing saignants

On le sait depuis le début de l’année 2023 : Bordeaux veut et va frapper fort pour la saison prochaine. Pour cela, le club girondin s’est donné les moyens avec le renfort de son pack, toujours en manque de consistance dans les grands affrontements, et l’arrivée du plus gros facteur X du Top 14 peut-être, Damian Penaud . L’ailier tricolore aux 26 essais en 42 sélections posera ses valises après le Mondial, tout comme la poutre australienne Adam Coleman (2m04 pour 122kg), sélectionnée avec les Tonga , ou encore le surpuissant numéro 8 japonais Tevita Tatafu . Ajoutez à cela l’arrivée de Carlu Sadie (140kg) ainsi que celle du remuant Pete Samu et vous aurez là les principales lignes du recrutement bordelais qui, qu’on se le dise, sera cette année très porté sur la dimension physique. Probablement ce qui manquait à cette équipe jusqu’ici, qui accueillera 5 recrues de plus pour compléter son mercato.

Bayonne et Perpignan très intéressants

Luke Tagi, Après une saison aux fortunes diverses, l’USAP et Bayonne vont certainement partager des projets communs en 2023/2024. Ou du moins afficher comme objectif cette fois un maintien confortable pour les Catalans et pourquoi pas officiellement prétendre à une qualification pour les Basques, passés à un rien du Top 6 pour la saison de sa remontée. A l’intersaison où un peu plus tard, ce sont pas moins de 12 recrues qui vont débarquer à Jean-Dauger, dont les excellents coups à des postes clés que sont Rémi Bourdeau, Gela Aprasidze Rodrigo Bruni , le retour de prêt de Rasaku et d’autres que l’on oublie. Côté catalan et dans le sillage de la nomination de Franck Azéma, notons les belles signatures du colosse Fa’aso’o pour remplacer Mamea Lemalu, de Nemo Roelofse, Sobela, Van Tonder, Barraque, Veredamu ou Naqalevu. De quoi donner une belle consistance et de la profondeur à l’effectif usapiste, même s’il devra faire attention à son quota de JIFF…

Clermont et Toulon inconstants

A l’image de leurs saisons précédentes en manque de constance, l’ASM et le RCT vont se retrouver aussi dans leur recrutement. Coté jaunard, on notera cette volonté de renforcer le 8 de devant. Et c’est chose faite avec les arrivées de Fainga’a, Simmons, Kremer ou encore Sowakula. La venue d’Urdapilleta également, même si celui-ci est sur la fin, devrait emmener le caractère qui manquait à cette équipe la saison passée. En revanche, derrière et alors que Penaud, Tiberghien, Naqalevu, Ezeala ou Barraque s’en iront, les renforts de Fouyssac et Jurand paraissent bien maigres, à côté… Clermont devra donc forcément compter sur - au moins - un joueur additionnel, et polyvalent si possible.

A Toulon, la donne est un peu plus homogène, avec notamment les arrivées du solide David Ribbans pour renfoncer une 2ème ligne bien pâle en 2022/2023, mais aussi de Tolofua, Youyoutte et Abadie pour remplacer Bastareaud et Parisse notamment. Que des profils intéressants, même si dans le vestiaire, on ne remplace pas de tels leaders comme cela, en claquant des doigts. Derrière, la donne est à l’équilibre aussi, avec les arrivées de Ben White pour étoffer ce poste de demi de mêlée, d’Hervé à l’ouverture pour suppléer West et surtout du phénomène All Black Leicester Fainga’anuku, qui peut jouer avec la même efficacité à l’aile comme au centre. Lui qui, numériquement, remplacera Cheslin Kolbe . A l’arrière en revanche, le RCT doit trouver quelqu’un pour épauler Aymeric Luc , qui se retrouve bien seul avec les départs du Sud-Africain et de Salles, même si le club compte aussi sur le jeune Marius Domon (21 ans) à ce poste.