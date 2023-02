TRANSFERT. TOP 14. Et si le LOU nous dégotait le prochain Cheslin Kolbe pour la saison prochaine ?

D'après les informations du Progrès, Lyon pisterait Thaakir Abraham, un ailier sud-africain de 23 ans, pour la saison prochaine. Une vraie pile électrique.

Il nous arrive parfois de vous présenter des garçons méconnus, sur Le Rugbynistère. Citons pour l'exemple Macca Springer des Crusaders, Chris Tshiunza d'Exeter ou encore, prochainement, le Gallois Leon Brown, attention spoiler. Aujourd'hui, sollicitons une nouvelle fois votre culture des (possibles) prochaines pépites du rugby international avec un focus sur un certain Thaakir Abrahams. Non, l'ailier des Sharks ne possède pas seulement un prénom original mais également des qualités que l'on ne trouve pas à tous les coins de rue. À 23 ans, ce format de poche (1m74 pour 80kg) n'est d'ailleurs pas sans rappeler un certain Cheslin Kolbe... Originaire de la même province que le Toulonnais, casqué et aussi bas sur les appuis que lui, Abrahams est un véritable électron libre capable de vous changer le cours d'un match à lui seul. Très tonique, il a notamment inscrit 3 essais en 6 matchs d'URC cette saison, et avait également brillé lors du seul match de Champions Cup qu'il a disputé, face aux Harlequins.

Malgré tout, les piles électriques sont de plus en plus monnaie courante aujourd'hui et vous vous demandez pourquoi l'on vous parle de lui, alors qu'il n'innonde pas encore Youtube de ses steps et de ses courses chaloupées. Eh bien sachez que selon les informations du Progrès, le LOU pisterait de prêt l'international avec les BabyBoks. Qui pourrait bien débarquer la saison prochaine dans le Rhône. Au vu des qualités athlétiques du garçon aux faux airs de Darcy Graham ou Adam Radwan, on imagine à quel point la ligne d'attaque des Lyonnais pourrait être dangereuse s'il venait s'allier aux Couilloud, Niniashvili, Radradra et consorts. On vous le dit, s'il signe, le prochain chouchou de Gerland, ça sera lui !

