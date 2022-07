XV de France. Le joueur à craindre côté Japon : Tevita Tatafu, ce petit taureau furieux

Ce samedi, Yoan Tanga connaîtra sa 1ère cape. Il sera opposé au surpuissant numéro 8 Tevita Tatafu.

C'est donc ce samedi que Yoan Tanga va (enfin) connaître sa première sélection. Dans les radars du staff des Bleus depuis un moment maintenant et déjà présent dans les 42 du groupe France du dernier Tournoi, le futur rochelais se voit récompensé de sa superbe saison avec le Racing. L'occasion aussi de se montrer au niveau international, à l'un des rares postes où le XV de France n'est pas si pourvu que ça derrière Greg Alldritt. Là, celui qui a trouvé son équilibre grâce à la religion va connaître un véritable baptême du feu. C'est pourtant quasiment une équipe bis du Japon qui se présentera face à lui, vous dîtes ? C'est vrai, mais dans ce qui est de l'opposition directe, l'enfant de Bondy (1m85 pour 106kg) va se retrouver face à un véritable taureau furieux, l'un des garçons les plus impressionnants physiquement de la ligue japonaise : Tevita Tatafu.

Si son nom ne vous dit probablement rien, Tatafu n'en est pas moins pour autant l'un des garçons les plus prometteurs du pays du soleil levant. Surtout l'un des joueurs les plus puissants de la Top League. Dôté d'un physique des plus solides (1m84 pour 116kg), le numéro 8 d'origine tongienne est un véritable buffle qui n'a pas son pareil pour jouer aux quilles avec ses adversaires. Demandez plutôt à Dan Biggar, le centurion gallois, qu'il avait fait voler comme un vulgaire sac de sable l'an passé face aux Lions Britanniques.

Lui ? Il raffole de l'affrontement physique et, allez savoir, peut-être tient-il ça de ses parents natifs du pays des Ikale Tahi, où encore de son enfance passée aux Samoa américaines. Arrivé à 15 ans en Asie pour ses études, Tatafu éclata aux yeux du Japon dès 2016, grâce à deux premières capes très jeune, mais surtout des performances remarquées durant le Mondial U20, lors duquel il inscrivit 4 essais. La suite ? C'est un talent parfois trop unidimensionnel et barré par une forte concurrence en numéro 8 au Japon (Mafi, Himeno...). Recruté par les Suntory Sungoliath en 2019, Tatafu progresse dans le jeu sans perdre une once de sa force herculéenne. Résultat, ce garçon "rapide et puissant" est rappelé en sélection en 2021, après cinq années d'absence. Où son profil rapide et puissant fait généralement merveille en sortie de banc.

Propulsé titulaire du fait de la blessure de l'excellent Kazuki Himeno, le joueur de 26 ans apportera donc toute sa puissance d'entrée, cette fois-ci. Pour Tanga, qui a pu affronter Alex Dombrandt et l'Angleterre avec les Barbarians il y a 2 semaines, l'expérience devrait être du même acabit. En espérant que sur les relances depuis le fond du terrain de son vis-à-vis, les Tricolores montent comme ils l'avaient fait face au "Baby Rhino" Ellis Genge, en mars dernier...