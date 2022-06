COMPOSITION XV DE FRANCE. Les Bleus avec une charnière Lucu - Jalibert, Tanga pour une 1ère

La composition de l'équipe de France qui affrontera le Japon lors du premier test, samedi à 8h. Les habituels remplaçants du groupe seront tous titulaires.

C'est donc ce samedi que les Bleus vont (enfin) faire leur entrée en lice pour le compte de la tournée d'été. Face au Japon et après plus d'une semaine à s'entraîner au pays des Nippons, Fabien Galthié et son staff ont choisi d'aligner une équipe avec nombre de garçons qui étaient déjà là lors du dernier Tournoi... Mais qui cette fois, changeront de statut. En effet, tous remplaçants lors de la quête du Grand Chelem il y a plus de 3 mois, Gros, Mauvaka, Flament, Cretin ou encore Lucu seront titulaires. Le Bordelais, qui aura une grosse carte à jouer, sera associé à son compère de l'UBB Matthieu Jalibert, qui débutera lui à l'ouverture.

Derrière, Vakatawa connaîtra sa première cape en Bleu depuis plus d'un an et sera associé à Yoram Moefana, que l'on vit aussi à l'aile lors du dernier Tournoi. Un poste d'ailier qu'accapare toujours Damian Penaud côté droit, mais qui sera offert à Matthis Lebel dans le couloir gauche, lui qui fêtera sa 2ème titularisation en Bleu. Enfin, en plus du retour du grand Charles Ollivon en tant que capitaine, les deux seuls néophytes sont Thomas Jolmès, aligné en numéro 5, et Yoan Tanga, récompensé de sa superbe saison avec le Racing. Quant au banc, il sera très solide avec notamment beaucoup de garçons habitués aux joutes internationales.