VIDÉO. XV de France. Acclimatation, repas traditionnel... Découvrez la préparation des Bleus avant d'affronter le Japon

Comme lors de la tournée d'automne et du Tournoi des 6 Nations, France Rugby nous a plongés au cœur de la préparation des Bleus, avant d'affronter le Japon ce samedi.

C'est désormais une habitude depuis plus d'un an maintenant, France Rugby nous permet de se plonger dans l'intimité des Bleus avant chaque rencontre, grâce à la série disponible sur Youtube "Destins Mêlés". Des vidéos très bien réalisées mélangeant entraînements et vie de groupe, qui retracent la plupart du temps la semaine de préparation des joueurs du XV de France. Et après avoir été en Écosse ou encore au Pays de Galles cet hiver, la série a suivi le groupe France jusqu'au Japon dans cet épisode ! Une vidéo qui nous a notamment montré le processus d'adaptation de nos Bleus face au climat du Japon, grâce à une salle spéciale qui retraçait à la perfection la météo du pays. Une étape primordiale pour le XV de France, avant le grand départ pour le pays du Soleil-Levant.

Emmenés par leur capitaine Charles Ollivon, les joueurs du XV de France ont donc pu ensuite s'entraîner à haute-intensité une fois arrivés là-bas, avant de se détendre un peu autour d'un repas traditionnel. En bref, une préparation intéressante à suivre, et disponible ci-dessous. À noter également l'excellent travail réalisé par l'auteur de cette vidéo, Bastien Mathieu.

