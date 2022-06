EQUIPE DE FRANCE. Repères, vitesse, jeu au pied... les clefs du premier test face au Japon

Ce samedi matin, les supporters des Bleus auront leurs yeux rivés sur leur téléviseur pour suivre le premier Test de la France au Japon.

Une équipe de France bis, mais redoutable, s'apprête à défier le Japon sur ses terres. Les deux anciens quarts de finalistes du dernier mondial en 2019, attendent avec enthousiasme les deux rencontres de ce début de mois de juillet. Même si les hommes de Fabien Gatlhié se déplacent sans les finalistes du Top 14, ni une grande partie de son armada toulousaine, elle gardera fière allure face aux Braves Blossoms qui ont hâte d'en découdre. Quels domaines de la rencontre feront la différence alors ?

Se repérer

On pourrait s'attendre à une équipe avec peu d'expérience qui jouera pour la première fois ensemble. Mais en regardant les compositions probables, on se rend compte, d'un, que le groupe français est très compétitif, de deux, que les joueurs présents savent jouer ensemble. Une charnière de l'UBB Lucu Jalibert, une première ligne Bamba Mauvaka et Gros, Jaminet en 15, Cretin en troisième ligne aile. Nul doute que les Français sauront envoyer du jeu et avoir suffisamment de repères collectifs pour savoir que faire du ballon.

Côté Japonais, avec deux rencontres consécutives enchainées face à l'Uruguay, les hommes de Jamie Joseph possèdent l'avantage d'un collectif ensemble depuis plusieurs jours. Ce dernier est monté en puissance avant d'affronter la France. Néanmoins, la précédente tournée en Australie des Bleus a tendance à rassurer sur ce point de la rencontre. Les Français avaient rivalisé pendant les trois rencontres face aux Wallabies malgré des conditions de préparations compliquées et un effectif peut-être moindre qu'aujourd'hui au Japon.

Rugbystiquement parlant donc, les deux équipes devraient proposer deux matchs de qualité. On verra ainsi si les deux matchs de mise en jambe en plus du Japon permettront de faire la différence sur des détails stratégiques ou non face à la France.

Vitesse

L'équipe du Japon est connue pour sa vitesse d'exécution. Ça va vite, ça éjecte du ruck aussi rapidement que c'est allé au sol, et c'est précis. Côté Français, il y a plus de pénétration dans la défense et plus d'engagement physique. Les Bleus ont su faire mal à leurs adversaires dans ce domaine durant le Tournoi des Six Nations ou en novembre face aux All Blacks. Alors la question à se poser est de savoir si la vitesse du Japon aura raison de la solidité des Français, et si ces derniers arriveront au contraire à faire craquer les Nippons sur les fondamentaux et dans le combat. Et même si les Bleus sont en fin de saison contrairement aux Japonais, nul doute que leur préparation physique restera suffisante.

Jeu au pied

Les Français ont l'avantage de partir avec leurs artilleurs que sont Melvyn Jaminet, Maxime Lucu ou encore Matthieu Jalibert. Ainsi, elle pourrait garder son jeu de dépossession et obliger les Japonais à produire. Même si cela ne les gênerait pas plus que cela. Face à l'Écosse en novembre dernier à Murrayfield, les coéquipiers de Michael Leitch avaient usé du jeu à la main, y compris depuis leurs propres 22 m, jusqu'à se faire punir par des Écossais qui n'en attendaient pas tant. Mais le Japon avait réussi à s'accrocher et ne s'était incliné que de neuf points (29-20).

Prudence donc face au talent collectif des Braves Blossoms. Mais il leur faudra une meilleure utilisation du jeu au pied pour tenter de prendre à revers l'excellente défense des Bleus. Même si celle-ci sera privée de son maitre gourou Shaun Edwards, resté en France, car positif au Covid-19 avant le départ vers le Japon.