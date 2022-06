RUGBY. France. Baget, Jalibert, Mauvaka... ces cinq joueurs à suivre lors de la tournée au Japon

Ce samedi, l'équipe de France défiera le Japon sur ses terres. L'occasion de voir des nouvelles têtes, mais aussi de suivre avec attention certains joueurs qui jouent très gros.

D'ici quelques jours (2 juillet) les Français vont affronter le Japon, dans le cadre du premier match de la tournée estivale. Et cette escapade nipponne n'aura rien d'un voyage touristique. L'occasion de voir et découvrir quelques nouvelles têtes. Mais aussi l'opportunité, pour certains, de se montrer en l'absence de certains cadres, avant la prochaine Coupe du Monde en France. Et pourquoi pas, bousculer la hiérarchie établie. On a donc choisi 5 joueurs qu'il faudra absolument surveiller dès ce samedi.

XV de France. Quel avenir pour les adjoints Servat, Edwards et Labit ?

Rémy Baget (24 ans, 0 sélection)

Quelle saison de l'ailier de l'Aviron Bayonnais ! Auteur de 15 essais, le plaçant en tête du classement des marqueurs de Pro D2, Rémy Baget voit son incroyable exercice récompensé, par une convocation avec l'équipe de France. Avec le forfait de Gabin Villière, l'absence de Teddy Thomas ou le possible repositionnement de Damian Penaud à son poste de prédilection, celui de centre, il se pourrait même que l'ailier formé au Stade Toulousain ait une réelle carte à jouer au pays du soleil levant. Il pourrait être associé, sur les ailes, à son ancien coéquipier à Bayonne, Aymeric Luc, ou même à Matthis Lebel. Reste à savoir si le joueur de l'Aviron arrivera à s'adapter et franchir la grande marche qui existe entre la Pro D2 et le niveau international. Forcément, tout cela éveille notre curiosité.

Matthias Haddad (21 ans, 0 sélection)

Voir Matthias Haddad à un tel niveau n'a rien de très étonnant. Déjà surclassé avec l'équipe de France des moins de 20 ans, champion du monde en 2019, le flanker rochelais était déjà impressionnant dans les catégories inférieures. Certes léger, il n'en reste pas moins un défenseur hors pair, débordant d'activité et se montre précieux en touche. Et le jeune joueur de 21 ans semble avoir encore un peu plus pris de maturité au fil des dernières semaines. Une preuve ? Sa finale XXL de Champions Cup. Alors qu'il avait la lourde tâche de remplacer le All Black Victor Vito, touché à une cheville, il a grandement contribué au succès des siens, ne rechignant pas à la tâche et se montrant ultra précieux. En l'absence d'Anthony Jelonch ou Grégory Alldritt, sa convocation avec les Bleus sonne comme une évidence. Certes, au poste de troisième ligne aile, la concurrence s'annonce rude, avec le capitaine Charles Ollivon ou encore Dylan Cretin, habitué de ces joutes internationales. Mais quelque chose nous dit qu'en cas d'apparition, Haddad n'a pas fini de nous surprendre. Forcément un joueur à suivre.

Matthieu Jalibert (23 ans, 15 sélections)

La dernière apparition de Matthieu Jalibert remonte à novembre 2021, et cette victoire face aux Blacks au Stade de France. Une éternité, donc, pour un joueur de sa trempe. La suite ? Le joueur s'est traîné pendant plusieurs semaines une sale blessure à la cuisse, qui l'a contraint à regarder le Grand Chelem des Bleus depuis son canapé, cet hiver. En l'absence de Romain Ntamack, le joyau de l'UBB a désormais l'occasion rêvée de briller, et pourquoi pas rebattre les cartes à l'aube du mondial français. Jalibert le sait, il joue gros lors de cette tournée au Japon. Il pourra aussi évoluer en toute liberté, être totalement décomplexé, le staff le plaçant comme numéro 1 devant Antoine Hastoy ou Louis Carbonel. Une chose est sûre, Matthieu Jalibert a la capacité de conduire à la perfection le jeu tricolore. Il devra une nouvelle fois le prouver.

XV de France. Jalibert, Haddad et les Baa-Baas appelés pour la tournée au Japon

Peato Mauvaka (25 ans, 14 sélections)

Tout comme Mattheu Jalibert, Peato Mauvaka joue gros lors de cette tournée. Exceptionnel avec son club du Stade Toulousain, le talonneur va enfin connaître une tournée internationale dans la peau d'un titulaire, en l'absence de Julien Marchand. Certes, on vous l'accorde, il avait déjà démarré la rencontre, numéro 2 dans le dos, face aux All Blacks, à la suite de la blessure aux côtes de ce même Marchand. Il s'était d'ailleurs montré exceptionnel, inscrivant un doublé et délivrant une performance tout simplement époustouflante. Une réponse parfaite aux attentes placées en lui. Il faudra rééditer pareille prestation cet été afin d'espérer, pourquoi pas, bousculer la hiérarchie au poste. Car les deux Toulousains sont d'un niveau équivalent.

Yoan Tanga (25 ans, 0 sélection)

Le Racingman devrait connaître sa première sélection, dès ce samedi face aux nippons. Sûrement l'un des meilleurs éléments de sa formation cette saison, l'ancien agenais a disputé la bagatelle de 29 rencontres, dont 26 dans la peau d'un titulaire. Signe de l'importance qu'a pris le numéro 8 cette saison. Sa convocation est on ne peut plus logique, et le poste de troisième ligne centre semble lui être promis cet été. S'il arrive à franchir le cap du niveau international, le futur rochelais pourrait alors sérieusement envisager de participer à la prochaine Coupe du Monde. Quoi qu'il en soit, ses sorties seront scrutées de près.

TRANSFERT. TOP 14. Rugbyrama envoie Yoan Tanga à la Rochelle pour plusieurs saisons