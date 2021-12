TRANSFERT. TOP 14. Rugbyrama envoie Yoan Tanga à la Rochelle pour plusieurs saisons

Rugbyrama a annoncé ce vendredi le daprt de Yoan Tanga, troisième ligne centre du Racing 92 pour La Rochelle. Le joueur de 25 ans, passé par Agen, y a signé un bail de 3 saisons.

C'est l'information transfert du jour. Rugbyrama annonce en effet que le troisième ligne du Racing 92 Yoan Tanga, rejoindra La Rochelle la saison prochaine. Le site affirme que les dirigeants du club maritime ont profité des discussions qui s'éternisaient entre le joueur et son club concernant la prolongation de son contrat, pour enrôler le numéro 8 âgé de 25 ans. Tanga s'est engagé pour trois ans. Pour rappel, ce dernier est l'un des hommes en forme du moment côté ciel et blanc. Il a pris part à 12 rencontres depuis le début de saison, toutes comme titulaire et a inscrit un essai à Toulon, le 16 octobre dernier.

De son côté, le Stade Rochelais continue de frapper fort sur le marché des transferts. Si les Maritimes perdront Renda Wardi et leurs deux ouvreurs, Ihaia West et Jules Plisson non conservé. Ils accueilleront en revanche le prometteur numéro 10 de la Section Paloise Antoine Hastoy ainsi que son coéquipier dans le Béarn, le talonneur Quentin Lespiaucq. Sans oublier le pilier de l'UBB Thierry Païva et le centre du club girondin, Ulupano Seuteni. Enfin, Yoan Tanga ne se sentira pas dépaysé à La Rochelle puisque ses partenaires au Racing 92, Teddy Thomas et Georges-Henri Colombe rejoindront les travées du stade Deflandre. Bref, La Rochelle prépare l'avenir, et son équipe version 2022/2023 a déjà fière allure.

