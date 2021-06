VIDEO. Fracture de l'ego pour Dan Biggar après le raffut surpuissant de Tevita Tatafu

L'ouvreur du Pays de Galles et des Lions Dan Biggar a été malmené par le troisième ligne du Japon Tevita Tatafu lors du match de gala entre les deux sélections.



L'affiche entre les Lions britanniques et irlandais et le Japon n'a pas accouché d'un match mémorable. Sans surprise, la sélection coachée par Warren Gatland a pris le dessus sur les Brave Blossom à la faveur de quatre essais par Adams, van der Merwe et les Irllandais Henshaw et Beirne. Score final, 28 à 10 après la réalisation d'Himeno a l'heure de jeu. La principale information, c'est le forfait pour la tournée de la légende galloise Alun-Wyn Jones. C'est Conor Murray qui sera donc le capitaine des Lions pour affronter les Springboks (si la tournée a lieu puisque des cas de Covid ont été détectés dans les rangs sud-africains). L'autre information, c'est également la fracture de l'égo infligée à Dan Biggar par Tevita Tatafu en fin de partie. La prochaine fois, l'ouvreur se baissera au lieu de se présenter comme une fleur devant un troisième ligne surpuissant.