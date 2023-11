VOS MATCHS DE RUGBY PAU/TOULOUSE ET OYONNAX/LA ROCHELLE A QUELLE HEURE ET SUR QUELLE CHAÎNE ?

Découvrez le programme TV de la semaine en Top 14 ainsi qu'en Pro D2. On jouera la cinquième journée avec notamment un match entre Toulouse et Pau.

Les fans de rugby n'ont pas eu le temps de souffler après la coupe du monde puisque le Top 14 a repris ses droits au lendemain de la finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Et c'est tant mieux puisque cela va permettre aux supporters de tourner la page et d'évacuer la déception.

Certains joueurs avaient aussi envie de rapidement retrouver le pré. On a d'ailleurs vu plusieurs Tricolores sur les feuilles de match le week-end dernier. On pourrait d'ailleurs en voir beaucoup plus cette semaine. Peut-être pas comme titulaire mais au moins sur le banc.

Cette cinquième journée de championnat sera marquée par le déplacement de Toulouse à Pau en clôture dimanche soir. Les Toulousains restent sur une victoire face à l'UBB à la maison et voudront enchaîner avec le retour possible de certains cadres.

Avant cela, La Rochelle aura à coeur d'aller prendre des points chez le promu Oyonnax en ouverture de cette journée. Les Maritimes ont grillé un joker à domicile la semaine passée en s'inclinant face à Castres. Actuellement 11es au classement, ils sont loin des objectifs avec une seule victoire au compteur.

En revanche, tout roule ou presque pour le CO qui a engrangé 14 points à la faveur de trois succès. Les Tarnais se déplacent une fois de plus ce week-end. En pleine confiance, ils vont défier des Parisiens qui ont été battus par Bayonne.

On le sait, les points laissés en route en début de saison sont souvent difficiles à rattraper en fin d'exercice. Aussi, Bordeaux et surtout Montpellier, doivent réagir dès cette 5e journée. Les Héraultais sont dans la même position que les Rochelais avec un seul succès au compteur.

Mais il y a pire puisque les Catalans de l'USAP sont bons derniers avec un zéro pointé après quatre journées. Ils doivent se ressaisir sous peine de connaître une nouvelle saison galère. La réception de Toulon ne sera cependant pas une mince affaire. On se souvient cependant que c'est face au RCT que Perpignan avait remporté son premier succès de la saison l'an passé.

TOP 14 - 5E JOURNÉE :

SAMEDI 4 NOVEMBRE

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

Pau vs Toulouse à 21h05 sur Canal + prenez vos billets au Stade du Hameau

JEUDI 2 NOVEMBRE

VENDREDI 3 NOVEMBRE