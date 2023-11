RUGBY. Arrivé au Racing 92, Siya Kolisi va-t-il devenir la nouvelle star du Top 14 ?

Le 3e ligne et capitaine de l'Afrique du Sud Siya Kolisi est arrivé au Racing 92. Le double champion du monde peut-il devenir l'une des stars du Top 14 ?

Après avoir largement fêté le titre mondial avec ses coéquipiers de l'Afrique du Sud, Siya Kolisi est revenu en France. Pour rappel, le troisième ligne des Springboks a signé au Racing 92 pour les trois prochaines saisons. Selon certaines sources locales, le club francilien aurait déboursé près d'un million d'euros pour s'attacher les services du capitaine sud-africain.

Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre le Racing 92 après la Coupe du Monde de Rugby 2023, un club visionnaire que j’ai toujours admiré. Je tiens à remercier tous les acteurs du Racing 92 et des Cell C Sharks de me permettre de relever ce nouveau défi. Le Racing 92 a de grandes ambitions sur le terrain mais également des projets sociétaux très encourageants, ce qui correspond à mes valeurs et à ma mission personnelles.

Mais ça, c'était avant qu'il ne remporte la Coupe du monde pour la deuxième fois de rang avec les Boks. Lesquels sont désormais les seuls avec deux titres mondiaux devant la Nouvelle-Zélande. Les Sud-Africains n'ont peut-être pratiqué le plus beau rugby de la Coupe du monde. Mais ils ont fait ce qu'il fallait pour monter à nouveau sur le toit du monde en étant hyper réalistes et efficaces, pour reprendre les propos employés par le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié. Le débrief tant attendu de Fabien Galthié après la Coupe du monde : ''la cicatrice, nous l'aurons à vie''Déjà entouré d'une énorme aura avant ce Mondial 2023, Kolisi débarque en France avec un statut de star de l'ovalie et de légende dans son pays. "Au-delà du joueur d’exception, le capitaine de l’équipe nationale sud-africaine, championne du monde, Siya Kolisi, est connu pour son engagement en faveur de l’éducation et de la cohésion sociale. À la fois engagé auprès de sa communauté, il est devenu une véritable source d’inspiration au travers de toutes les actions sociétales qu’il mène au-delà du terrain de jeu", écrivait ainsi le Racing 92 sur son site au moment de l'officialisation. ESPRIT RUGBY. Siya Kolisi va en banlieue de Buenos Aires et fini “socio” d’un club de rugbyAvoir un joueur de son calibre en Top 14 est à n'en pas douter un plus pour la visibilité du championnat. On peut imaginer que les supporters sud-africains vont vouloir suivre ses performances sur les pelouses de l'Hexagone. Ce qui pourrait booster les audiences. On rappelle que le 3e ligne n'est pas là pour faire une pige puisqu'il a signé pour plusieurs saisons.

La signature de Siya Kolisi conforte les ambitions du Racing 92 et va offrir à nos supporters un spectacle de haut niveau à Paris La Défense Arena. Sa culture profonde de la victoire et son leadership naturel font de lui un très grand joueur qui se double d’un homme profondément humaniste. Il va apporter un surcroit d’énergie positive au Racing 92. (Jacky Lorenzetti, Président du Conseil de Surveillance du Racing 92)

On sait aussi qu'il fait partie de l'agence Roc Nation, créée par le rappeur américain Jay-Z, avec d'autres figures bien connues de l'ovalie comme Maro Itoje et Cheslin Kolbe. Ce qui pourrait aussi être un plus pour le Racing 92 en termes de rayonnement à l'international. Les retombées n'en seront que plus importantes s'il parvient à aider la formation francilienne à remporter son premier titre depuis 2016 voire une Coupe d'Europe qui lui échappe malgré plusieurs participations en finale. VIDÉO. Impressionnant : Siya Kolisi prouve qu'il est une force de la natureSur le papier, Kolisi a tout pour devenir l'un des visages du rugby en France et en Europe. Les attentes seront d'autant plus importantes maintenant qu'il possède deux trophées Webb Ellis sur son étagère. Mais il n'est pas Cheslin Kolbe. On ne peut pas attendre de lui qu'il traverse le terrain en cassant des chevilles grâce à ses appuis. Ou bien qu'il claque un drop de 50 mètres en finale. ESPRIT RUGBY. Siya Kolisi va en banlieue de Buenos Aires et fini “socio” d’un club de rugbyNéanmoins, sa "gueule", son charisme et son engagement sur le pré devraient, à n'en pas douter, séduire les fans des guerriers sur le pré. On rappelle qu'il a bien failli manquer la Coupe du monde en raison d'une blessure. Mais sa détermination et son travail ont fini par payer. Leader dans l'âme, il est un modèle pour beaucoup de joueurs et de supporters, et pourrait bien être celui que le Racing 92 attendait pour se hisser au sommet. RUGBY. Face au racisme, Rassie Erasmus raconte le capitanat de Siya Kolisi chez les Springboks Il nous tarde également de le voir ferrailler face aux autres troisièmes lignes du championnat, notamment durant l'hiver. Nul doute que beaucoup d'entre eux seront fiers et impatients de se frotter au capitaine des Boks double champion du monde. On peut donc s'attendre à voir de beaux duels durant les prochaines années.