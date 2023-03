VIDÉO. Impressionnant : Siya Kolisi prouve qu'il est une force de la nature

TRANSFERT. TOP 14. Le GROS coup du Racing 92 qui s'offre Siya Kolisi pour plusieurs saisons !Capitaine emblématique de l'Afrique du Sud, Siya Kolisi (31 ans, 75 sélections), est un joueur à part. Très dur sur l'homme, il fait partie des meilleurs troisièmes lignes du monde, et ce depuis plusieurs saisons désormais. Champion du monde 2019, l'actuel joueur des Sharks rejoindra le Top 14 la saison prochaine, et plus précisément le Racing 92. Une excellente nouvelle pour les Franciliens, qui doivent se réjouir d'avance de compter dans leurs rangs un talent comme celui-là. Mais avant de débarquer en France, Kolisi va terminer la saison avec les Sharks. De ce fait, le Sud-Africain et ses coéquipiers s'entraînent dur, en témoigne cette vidéo prise durant une séance. Vidéo dans laquelle plusieurs joueurs tentent d'arracher le ballon des bras de Siya Kolisi. En vain, et ce même si des golgoths comme Eben Etzebeth se sont essayés à l'exercice. Qualifiés pour les huitièmes de Champions Cup, les Sharks recevront le Munster début avril, avant de, pourquoi pas, croiser la route du Stade Toulousain en quart de finale...

