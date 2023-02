VIDÉO. 6 NATIONS. La charge coude en avant de Schoeman sur Dupont aurait-elle dû être sanctionnée ?

Ce dimanche, lors de France-Écosse, l’arbitre de la rencontre M. Amashukeli a distribué deux cartons rouges. Une sanction dont est passé tout près l’Écossais Schoeman.

15 DE FRANCE. ''On fait tous des erreurs'', Antoine Dupont et les Bleus à la rescousse d’HaouasDimanche, les Bleus ont réalisé l’essentiel face à l’Écosse, au Stade de France. Une victoire bonifiée, marquée néanmoins par les cartons rouges d’Haouas et de Gilchrist, en début de rencontre. Mais voilà, dans un match qui a été le théâtre de nombreux chocs violents, l’arbitre de la rencontre, M. Amashukeli, aurait pu mettre la main à la poche plusieurs autres fois. L’on pense notamment aux nombreuses fautes françaises commises dans leurs 5 mètres, ou encore au plaquage du numéro 8 écossais Fagerson sur Jelonch en début de rencontre. Mais l’exemple le plus frappant reste la charge du pilier Pierre Schoeman sur le capitaine des Bleus, Antoine Dupont. En effet, lors de la seconde mi-temps, et alors que le XV du Chardon récupérait un ballon dans un maul français, le joueur d’origine sud-africaine chargea le coude en avant le demi de mêlée du Stade Toulousain. Problème ? Le coude semble toucher directement le cou (voire le visage) d’Antoine Dupont…

Malgré les demandes insistantes de Gaël Fickou et d’Antoine Dupont auprès de l’arbitre, cette action ne sera pas revisionnée, du moins sur l’écran géant du stade de France. L'arbitre échangera juste quelques mots avec Antoine Dupont à ce sujet. Or, l’on sait bien qu’en cas de charge avec le coude décollé directement dans le cou/visage de l’adversaire, la sanction adéquate est le carton rouge. Malheureusement, comme dit juste au-dessus, aucun ralenti ne sera proposé par la réalisation française. De ce fait, nous ne pouvons nous faire notre avis que sur un seul et unique angle. Néanmoins, et malgré le fait qu’il faut rester prudent dans ce genre de situation, les images semblent bien montrer la faute de Schoeman, sous les yeux de l’arbitre. Un cas de figure qui nous pousse à penser que si Dupont était resté au sol, l’arbitre géorgien aurait certainement revu cette action à la vidéo…

