15 de France. Un nouveau rouge qui tâche, que risque concrètement Mohamed Haouas ?

Sanctionné d'un carton rouge à la 10 ème minute de jeu face à l'Écosse, Mohamed Haouas risque gros et son passage devant la commission de discipline sera déterminant pour sa fin de saison.

De 6 à 16 semaines...

Après ses 3 semaines de suspension suite à un coup-de-poing infligé à Jamie Ritchie en 2020, à l'occasion du match France/Écosse dans le Tournoi des 6 Nations, le joueur du MHR s'en était bien tiré. Cette fois, la sanction devrait être plus lourde, tout d'abord, car ce dernier a un casier disciplinaire, et que les circonstances atténuantes ne pourront être sollicitées. De plus, selon le règlement, ce type de pénalité est sanctionné par au minimum 6 semaines de suspension, si et seulement si la commission de discipline juge que le degré de dangerosité est faible. Si cette dernière juge que ce coup de tête a un degré moyen, la suspension pourrait aller jusqu'à 10 semaines. Pire encore, en cas de degré élevé, Mohamed Haouas pourrait être écarté des terrains pour une durée minimale de 16 semaines, ce qui l'empêcherait de disputer la fin de la saison de Top 14 avec son club.

Néanmoins, la commission de discipline peut également juger le joueur "responsable d'un jeu dangereux dans le cadre d’un ruck ou d’un maul", ce qui serait au final la meilleure option pour le Montpelliérain. Avec cette potentielle situation, Haouas pourrait écoper de 2 semaines de suspension en cas de degré faible, du double en cas de degré moyen, et enfin plus de 8 semaines si le degré de dangerosité est jugé élevé. Tout n'est pas perdu pour Haouas, qui peut compter sur le soutien de son manager Fabien Galthié, ainsi que de ses coéquipiers à l'image d'Antoine Dupont.

