15 DE FRANCE. ''On fait tous des erreurs'', Antoine Dupont et les Bleus à la rescousse d’Haouas

Ce dimanche, Mohamed Haouas a écopé d'un carton rouge avec le 15 de France, face à l'Écosse dans le Tournoi des 6 Nations. Et face aux nombreuses critiques, les Bleus ont décidé de faire bloc.

6 Nations. Le Fickou gagnant, le rouge d'Haouas, Russell, le match France/Ecosse a enflammé TwitterCe dimanche, le 15 de France s'est rassuré après sa défaite en Irlande, en l'emportant avec le bonus offensif face à l'Écosse. Un succès acquis dans la difficulté, et surtout à 14 contre 14 pendant une grande partie du match. En effet, après que le deuxième ligne écossais Gilchrist soit sanctionné d'un carton rouge, ce fut au tour du pilier du MHR Mohamed Haouas de quitter prématurément la pelouse, suite à un contact à la tête avec le numéro 9 adverse White. Une faute qui, au-delà de faire d'Haouas le premier joueur du 15 de France à avoir reçu deux cartons rouges, lui a valu de nombreuses critiques, et notamment sur les réseaux sociaux. Face à cela, les Bleus ont décidé de soutenir leur coéquipier. Et notamment le capitaine Antoine Dupont, qui s'est exprimé à ce sujet sur son compte Instagram : ''On fait tous des erreurs dans le feu de l’action. Merci de respecter tous les joueurs de notre équipe''. Même son de cloche pour Thomas Ramos, qui a tenu à soutenir Haouas devant la presse : ''Il était triste dans le vestiaire. Individuellement, ce n’est pas facile. Je sais ce que c’est que de prendre un carton rouge, j’en ai pris un il n’y a pas longtemps (...) On est tous avec lui dans ce moment compliqué. Il avait à cœur de prouver, de montrer, de faire un gros match. Malheureusement, il arrive ce fait de match. En tout cas, on est fort avec lui et on espère que ça va aller''.

RÉSUMÉ VIDÉO. Le 15 de France se relance face à l’Écosse et veut croire au titre !Un élan de solidarité, partagé par le sélectionneur Fabien Galthié lui-même, qui n'a pas voulu accabler son joueur après la rencontre. Néanmoins, cette faute risque de coûter cher au futur Clermontois, qui passera devant la commission de discipline cette semaine. De ce fait, il risque très certainement de manquer la rencontre face à l'Angleterre, voire contre le Pays de Galles. Un coup dur pour le joueur, mais aussi pour les Bleus, qui devront déjà faire sans Atonio face au XV de la Rose le 11 mars prochain...

