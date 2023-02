6 Nations. Le Fickou gagnant, le rouge d'Haouas, Russell, le match France/Ecosse a enflammé Twitter

L'Équipe de France s'est imposée ce dimanche face à l'Écosse avec le bonus offensif dans un match complètement fou. Les supporters ont vibré devant leur écran.

Allez les Bleus 🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/d776zxRVnE — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) February 26, 2023

🤩 Le match avait parfaitement débuté pour les Bleus avec cet essai de Romain Ntamack.



🏉 #SixNations | 🇫🇷⚡️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 — francetvsport (@francetvsport) February 26, 2023

Et il demande si c’est lui qui doit sortir 🤦‍♂️🤦‍♂️#FRAECO #haouas — Greg Lamboley (@greglamboley) February 26, 2023

On est pas loin de transformer ce match de rugby à XV en match de rugby à XIII #FRAECO February 26, 2023

On peut saluer le fair-play français qui a préféré se séparer d’un joueur plutôt que jouer à 15 contre 14. #FRAECO — Marie-Cul (@mary_cul) February 26, 2023

On est totalement dominé depuis le deuxième essai 🤬 #FRAECO — Aymerick 🏈🦁🐺🤍🖤 (@AymerickMN5) February 26, 2023

#FRAECO bien notre Ramos national, notre sauveur par e qu'on était pas bien — I had a dream (@albe6565) February 26, 2023

La spéciale Finn Russell 🥰🥰🥰

— Arnaud Coudry (@ArnaudCoudry) February 26, 2023

Galtier il est en gueule de bois ou quoi? Avec les lunettes de soleil, la barbe et il fait la gueule, on dirait moi après une fête trop arrosée. #FRAECO pic.twitter.com/o6tmwdhd0m — Olivier A. (@seriz_podcast) February 26, 2023

Jelonch quel homme putain #FRAECO — DrogonKhal 🔴⚫🟣 (@Dr0g0nKh4l) February 26, 2023

BABABABABAH le tampon d'Anthony Jelonch qui se sacrifie pour la nation #FRAECO — Lord Byron (@BrooklynWoo) February 26, 2023

C'est pas le jeu qui a été haché, c'est les joueurs ptdr #FRAvSCO #FRAECO — zou 🧚‍♀️ (@mazumry) February 26, 2023

Oh ptn le drop je meurs 😂😭 #FRAECO — Enzo 🤌 (@molletdecoq33) February 26, 2023

On ne peut quasiment plus gratter les ballons avec les nouvelles règles c'est vraiment avantage à l'attaque maintenant #FRAECO — Aymerick 🏈🦁🐺🤍🖤 (@AymerickMN5) February 26, 2023

A noter une très belle première mi temps de l’arbitre géorgien aussi ça fait plaisir… #FRAECO #SixNations2023 — Stan Larios (@stanstfoy) February 26, 2023

And breathe.#FRAvSCO served up a first 40 that had 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 pic.twitter.com/SfQR0fzq1K — World Rugby (@WorldRugby) February 26, 2023

L’equipe de France mène assez largement en dépit d’un jeu au pied très moyen.

L’Ecosse, qui domine très légèrement en terme de possession et d’occupation peut regretter son inefficacité dans les derniers mètres. — Pierre Ammiche (@PierreAmmiche) February 26, 2023

Donc reprise, double croisée sur de la récup et renversement à l'intérieur entre les gros juste devant la défense.

Pas successfull mais on avait pas vu ça depuis quand ? #FRAvSCO #FRAECO — L'autre Con (@DelasalleSamuel) February 26, 2023

Mdr les écossais ils sont fan de passes en profondeur aujourd’hui mdr mais ça marche mieux au foot qu’au rugby ça… #FRAECO — macron hate account (@Alqndr3) February 26, 2023

Donc là on n'est pas revenu à un arbitrage vidéo ?#FRAECO pic.twitter.com/YLmRlJRFOR — Etienne Goursaud (@EtienneGoursaud) February 26, 2023

Essai… malgré le retour d’Antoine Dupont.

Du coup c’est limite un essai qui compte double #FRAECO — ≋ Tibarrel ≋ (@tibarrel) February 26, 2023

Les Écossais sont en train de nous endormir… #FRAECO — Philippe Lafon (@philippelafon) February 26, 2023

Putain mais plonge Ethan 😭😭😭 #FRAECO — Le sportif du dimanche (@Thiboudesport) February 26, 2023

Penaud fait enfin son petit par dessus pour lui même à la 62e, son match est lancé#FRAECO #FRAvSCO — Guillaume D. (@Devorels) February 26, 2023

Non mais si les Ecossais commencent à se raffuter entre eux, c'est tout bénef pour nous #FRAECO | #FRASCO#SixNations | #Rugby — Gaëtan (@GGroslier) February 26, 2023

#FRAECO on a jamais le ballon. C'est compliqué de construire quoi que ce soit. Et a force de défendre on se fait prendre. Gros soucis tactique sur le jeu au pied en parallèle. — Gégé di Farigouletto (@farigouletto) February 26, 2023

Sans dénigrer les écossais qui jouent bien, y'a quand même moyen de mieux jouer pour les français !!!

La dépossession ça va un peu mais ça pourrait devenir lassant...#FRAECO — nicolas82 (@nicolas8211) February 26, 2023

En même temps ça fait 25min qu'on joue sous avantage Écossais c'est pénible on peut pas jouer #FRAECO — BenjKr ESC 🇫🇮🇫🇷🇳🇴🇸🇮🇮🇹 (@Benjamin_Kr75) February 26, 2023

Putain on se fait douiller depuis un moment là 😭#FRAECO — Tom DROOLANS (@TommyGDro) February 26, 2023

J’annonce : Essai de Jalibert ! Vous l’aurez lu ici !#FRAECO — 🥕Rico del Prado🥕 (@RicodelPrado2) February 26, 2023

L'Equipe de France la seule équipe qui régresse depuis la dernière tournée d'Automne, c'est vraiment pas rassurant pour la CDM tout ça 😬 #FRAECO #FRAvSCO — Flyart (@Flyart20) February 26, 2023

#FRAECO les français méritent de perdre en jouant comme ça. Les Écossais veulent gagner alors que nous, nous voulons seulement pas perdre. — Figo (@philfigo) February 26, 2023

Finn Russell, une action sur deux. pic.twitter.com/0wQLtKOGY3 — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) February 26, 2023

Les Ecossais je les adore sauf quand on joue contre eux #FRAECO — Chanandler Bong (@Ka_but0) February 26, 2023

Fabien Galthié en terme de coaching il prend des leçons depuis le début de tournoi un peu #FRAECO — Le sportif du dimanche (@Thiboudesport) February 26, 2023

🏉 Après avoir souffert les Bleus ont remis la marche avant #FRAECO pic.twitter.com/V6WQ0E6B7Z — ≋ Tibarrel ≋ (@tibarrel) February 26, 2023

Baille, Marchand, Jelonch, Cros, Fickou sont des vraies satisfactions cette aprem mais le reste du groupe est très loin de son niveau de lnan dernier. #FRAECO — Joël PRAT (@JoNuts48) February 26, 2023

Dans la série on a eu chaud au cul on se pose bien là quand même.



On peut être content de l'essai et de la victoire mais 3 points en 39 minutes c'est pas une belle performance. #FRAECO — Languedepute (@Languedepute101) February 26, 2023

J'adore ces fins de match #FRAECO — Virg E-nie (@chouchougirv) February 26, 2023

#FRAECO Galthié qui arrive en conférence de presse pic.twitter.com/1gltWJ6OZr — Fustilio (@TheFlopman) February 26, 2023