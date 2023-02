RÉSUMÉ VIDÉO. Le 15 de France se relance face à l’Écosse et veut croire au titre !

Dans un match qui a commencé de manière chaotique, les Bleus parviennent à l’emporter face à l’Écosse.

Ce samedi 26 février au Stade de France, il n’y avait sûrement aucun des 80 000 spectateurs qui s’attendait à un spectacle pareil. De spectaculaire à incompréhensible, les joueurs de Fabien Galthié ont tout donné lors des 40 premières minutes. Les cartons rouges de Mohammed Haouas et de Grant Gilchrist ont marqué les esprits, mais les 4 essais inscrits de part et d’autres ont également animé le début de rencontre. Dans un premier temps, c’est Romain Ntamack qui vient en Terre promise dès la deuxième minute de jeu. Le XV de France n’est pas venu en touriste et le fait comprendre rapidement à des Écossais particulièrement joueurs. Par la suite, l’Écosse est réduite à 14 suite au carton rouge de Gilchrist pour une charge à l’épaule dans le visage de Jelonch. En supériorité numérique, les Bleus en profitent et inscrivent un nouvel essai par l’intermédiaire d’Ethan Dumortier.

VIDEO. Carton rouge pour Gilchrist et Haouas, un France Ecosse qui commence dans le chaosMalheureusement pour Antoine Dupont et ses coéquipiers, l’avantage d’être au complet ne dure que 5 petites minutes. Aux abords d’un ruck dans les 22 mètres français, le pilier droit français Haouas assène un coup de casque au demi de mêlée adverse. Il est logiquement exclu par Nika Amashukeli, arbitre géorgien du jour. Néanmoins, cette exclusion n’a pas d’impact direct sur le jeu de l’équipe de France. Avec une interception, Thomas Ramos amène les Bleus aux portes du bonus offensif.

L’Écosse se réveille

À ce moment-là, Antoine Dupont et ses coéquipiers mènent 19 à 0. Les Écossais reviendront partiellement dans les débats à l’aide d’une réalisation de Huw Jones. Juste avant le coup de sifflet final, Charles Ollivon est à deux doigts d’offrir le quatrième essai français au public du Stade de France. Mais un joueur écossais est sorti en touche avec le ballon après que la sirène s'est manifestée. Score à la mi-temps : 22 à 7 en faveur des Bleus.

VIDEO. 6 Nations. 15 de France. L'essai de Charles Ollivon contre l'Écosse était-il valable ?Fabien Galthié s’est exprimé à la mi-temps sur la performance des Bleus. Au micro de France Télévision, il a déclaré que les Bleus avaient “plutôt bien maîtrisé la première mi-temps.” De retour sur la pelouse, le XV du Chardon domine les débats. Les Nord-britanniques enchaînent les temps de jeu enflammés et finissent par retourner dans l’en-but français. C’est Huw Jones qui réalise un doublé et Finn Russell transforme l’occasion.

Il reste 30 minutes de jeu et les Français ont 8 points d’avance. À la 56ᵉ minute de jeu, les hommes de Fabien Galthié sont proches du bonus offensif. Après une excellente séquence française, les Bleus fixent chacun leur tour la défense écossaise et envoient le cuir sur l’extérieur. Quand le ballon arrive sur Ethan Dumortier, le Lyonnais cherche à éliminer Ben White avec un crochet. Bien aidé par deux autres plaqueurs, le demi de mêlée empêche le trois-quart adverse d’aplatir. Dans la foulée, la France inscrit 3 points supplémentaires par l’intermédiaire de Thomas Ramos.

Suspens palpable au Stade de France

À la 68ᵉ minute de jeu, Finn Russell redonne espoir à sa formation. Après quelques séquences à proximité de la zone d’en-but française, Fins Russell résiste à un plaquage d’Antoine Dupont et s’effondre dans l’en-but avec lui. Sur courant alternatif depuis le début du match, l’ouvreur du Racing 92, a tenté à plusieurs reprises d’enflammer le match. Jusqu’alors, il n’y était pas parvenu, mais cette réalisation permet de relancer le suspens à 10 minutes du terme.

6 Nations. Le Fickou gagnant, le rouge d'Haouas, Russell, le match France/Ecosse a enflammé TwitterLors des ultimes instants de la partie, la France insiste dans les 22 mètres adverses. Après avoir fait l’essuie-glace à de nombreuses reprises, l’Écosse récupère le ballon. Cependant, un grattage salvateur de Romain Taofifenua permet aux hommes floqués du coq d’obtenir une toute dernière munition. Sur le gong, Gaël Fickou casse un plaquage et s’en va pour inscrire le 4ᵉ essai des locaux. Il offre le bonus offensif et scelle la victoire du XV de France. Score final : 32 à 21.