VIDEO. 6 Nations. 15 de France. L'essai de Charles Ollivon contre l'Écosse était-il valable ?

L'équipe de France s'est vue refuser un essai par Charles Ollivon en fin de première période face à l'Écosse ce dimanche dans le Tournoi des 6 Nations.

VIDEO. Le SACRIFICE du combattant Antony Jelonch pour sauver la patrie face à Duhan van der MerweMatch totalement fou entre l'équipe de France et l'Écosse dimanche dans le 6 Nations. Les Bleus ont tourné en tête à la pause avec un bel avantage grâce à trois essais marqués, 22 à 7. Un écart qui aurait pu être plus important si l'essai de Charles Ollivon avait été accordé dans les arrêts de jeu. On joue la 41e lorsque le ballon sort en touche suite à une grosse défense de Penaud sur Jones. L'ailier clermontois sent bien le coup et joue rapidement pour le troisième ligne de Toulon qui met les cannes et marque sous le nez de Russell. L'essai sera cependant refusé par l'arbitre, qui estime que la première période était terminé.

Une décision qui n'était cependant pas la bonne selon notre arbitre maison :