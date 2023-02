15 de France. La seule et unique chance de Falatea ?

Très en vue ce week-end au Stade de France face à l'Écosse, Sipili Falatea pourrait bien démarrer le crunch dans deux semaines ! Le Bordelais n'aura pas beaucoup plus de chance pour convaincre Fabien Galthié.

La voix est ouverte !

Alors que la concurrence fait rage parmi les nombreux piliers droits qui postulent pour une place en équipe de France, voici qu'une brèche semble s'ouvrir pour Sipili Falatea ! En effet, c'est le moment ou jamais pour le joueur de Bordeaux de prouver qu'il a l'étoffe d'un numéro 1 en équipe de France, en l'absence de Uini Atonio, mais également qu'il doit être à la deuxième place dans la hiérarchie de cette équipe. De plus, Mohamed Haouas, titulaire face à l'Écosse après de longs mois d'absence, s'est tiré une vraie balle dans le pied en concédant un nouveau carton rouge, suite à une faute évitable. Face à l'Angleterre, Falatea devrait naturellement débuter la rencontre, tout en sachant que Uini Aotonio a écopé d'une suspension de trois semaines suite à son carton rouge face à l'Irlande. Le Rochelais va alors manquer le crunch dans deux semaines. Si Falatea continue d'impressionner au niveau international, et face à un sérieux client en la personne d'Ellis Genge, il se pourrait alors que l'ancien Clermontois finisse le Tournoi des 6 nations dans la peau d'un titulaire. Quoi qu'il en soit, sa forme actuelle est de bon augure à seulement 6 mois du Mondial.

"J'essaie de travailler sur moi pour être plus dur, plus agressif"

Interrogé à la fin du match par le Midi Olympique, le pilier de l'UBB est revenu sur sa prestation face à l'Écosse, et sur son état d'esprit. Premièrement, difficile de trouver à redire sur la prestation du jeune pilier de 25 ans, qui a été très actif, aussi bien en attaque qu'en défense. Le principal intéressé est, lui aussi, plutôt satisfait de son match, bien que tout n'ait pas été parfait : "Je suis plutôt satisfait d'avoir tenu aussi longtemps. Jouer pendant plus de 70 minutes, en Top 14, je l'avais déjà fait, mais jamais au niveau international. Il y avait beaucoup d'intensité, donc, c'est une petite satisfaction en soi. Après, j'ai quelques erreurs, mais globalement, je suis plutôt content." De plus, Falatea est également revenu sur les mots prononcés par son coach, William Servat, avant de rentrer sur le terrain : "Il m'a dit ce qu'il m'a répété toute la semaine : "Fais ce que tu as à faire, et arrête d'être gentil ! Dès que tu rentres, je veux que ce soit pour faire mal aux adversaires." C'est quelque chose qu'on me reproche souvent, parce qu'à mon poste, c'est effectivement plutôt un gros défaut que d'être trop gentil. C'est dur d'aller contre sa nature, mais j'essaie de travailler sur moi pour être plus dur." Décidément, difficile de croire que Falatea a le cœur tendre, tant ce dernier a distribué des caramels face au XV du Chardon ! Face aux Anglais, qui retrouvent du poil de la bête, la tâche s'annonce d'une autre intensité pour le pilier droit !

