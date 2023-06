TOP 14. TRANSFERT. Que peut changer Jack Goodhue à Castres ?

En perte de vitesse cette saison, les finalistes du Top en 2022 ont à cœur de renouer avec les phases finales la saison prochaine. De grands espoirs sont placés en Jack Goodhue.

Un joueur de classe mondiale

Si le centre des Crusaders n'a que 28 ans, il possède déjà une grande expérience du très haut niveau, avec 18 matchs internationaux. En effet, Jack Goodhue est international néo-zélandais, ce qui n'est pas commun dans notre championnat ! Ce dernier a été le centre titulaire des All Black lors de la dernière coupe du monde, aux côtés de Sonny Bill Williams, ou d'Anton Lienert-Brown. Célèbre pour sa coupe mulet, au-delà de ça, Jack Goodhue est un joueur connu et reconnu pour être ultra-complet, et doté d'une technique individuelle frappante. Ce dernier peut également jouer premier ou deuxième centre sans grande différence, ce qui est aussi un avantage au sein d'un collectif. Très à l'aise en défense, Goodhue pourrait devenir le patron de la ligne castraise, qui s'est fait transpercer de trop nombreuse fois cette saison. Le CO perd Benjamin Urdapilleta, un joueur d'expérience qui connait les matchs sous haute tension, et l'expertise du Néo-zélandais dans ce domaine pourrait combler ce manque. Après une opération du genou durant l'été dernier, le centre s'est parfaitement remis de sa blessure, et a joué 11 matchs de Super Rugby cette saison.

Des associations intéressantes à venir

Titulaire en club depuis désormais sept saisons chez les Crusaders, Goodhue s'est également imposé chez les All Blacks. Lors de ses 18 sélections, il compte 17 titularisations ! Au CO, nul doute que le joueur de 28 ans parviendra à démarrer les matchs, reste à voir avec qui ! Cette saison, Cocagi, Botitu et Seguret se sont partagés le poste, et tournent tous à environ 20 feuilles de matchs chacun. Néanmoins, Botitu a aussi dépanné à l'ouverture, tandis que Seguret a fait forte impression, surtout sur cette fin de saison. Si ce dernier continue sur sa lancée, il pourrait être aligné avec Goodhue, alliant ainsi puissance et vitesse. Avec ses 1m87 et ses 100kg, le Néo-Zélandais est un beau bébé, qui pourrait remplacer le travail de percussions de Cocagi. Néanmoins, Vilimoni Botitu reste un joueur très talentueux, et pourrait alors décaler Goodhue en second centre. Toutefois, le Fidjien sera sûrement à la Coupe du monde en France. Plus créateur que finisseur, Goodhue pourrait mettre sur orbite des profils comme Seguret ou encore Zeghdar, qui est également une option pour le staff tarnais.

