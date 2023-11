TOP 14. Le remuant Pierre Popelin, symbole d'un Castres Olympique tourné vers l'offensive

Brillant face au Toulouse de Dupont samedi dernier, Pierre Popelin semble, au-delà de s’épanouir à Castres, faire évoluer le jeu du CO vers l’offensive. Pour le plaisir des yeux.

En dehors des codes actuels. Voilà comment on définirait le joueur qu’il est, et plus particulièrement l’ouvreur qu’il montre être tous les week-ends cette saison. Depuis son arrivée à Castres durant l’été, Pierre Popelin prouve qu’il n’a jamais rien eu d’un faire-valoir ou d’un joueur de seconde zone. Il a beau avoir connu quelques déceptions dans sa carrière, comme celle de ne pas être conservé avec le 7 de France en 2018, ou d’avoir très peu joué la saison passée avec La Rochelle , "Popi" en a vraiment sous la pédale.





Au milieu d’une partie où il aura brillé de par son alternance au pied, sa précision face au but et sa qualité d’animation, on n’oubliera - encore une fois - évidemment pas son action de grande classe aux alentours de la 20ème minute de jeu. Sur laquelle il mystifia Antoine Dupont (excusez du peu) grâce à un combo feinte de passe/crochet intérieur pour breaker le premier rideau toulousain, avant de servir sur un plateau Cocagi à hauteur qui lui-même envoyait Hulleu à l’essai.

Probablement le joueur le plus régulier depuis le début de la saison de Top 14 (et meilleur réalisateur avec 88pts), l’enfant de Tours frappe également par quelques coups d’éclats marquants : sa pénalité de la gagne lors de la première journée face à Pau , son slalom géant dans la défense d’Oyonnax récemment où son match 4 étoiles face à Toulouse samedi dernier.Au milieu d’une partie où il aura brillé de par son alternance au pied, sa précision face au but et sa qualité d’animation, on n’oubliera - encore une fois - évidemment pas son action de grande classe aux alentours de la 20ème minute de jeu. Sur laquelle il mystifia Antoine Dupont (excusez du peu) grâce à un combo feinte de passe/crochet intérieur pour breaker le premier rideau toulousain, avant de servir sur un plateau Cocagi à hauteur qui lui-même envoyait Hulleu à l’essai. TOP 14. RUGBY. Jeu, caramels et suspense, Castres bat Toulouse dans un match fou Une action qui résume bien les intentions de jeu et le culot, tout simplement, du polyvalent garçon de 28 ans. Qui, toute proportion gardée, nous fait dire qu’il a du Damian McKenzie en lui, à ce poste si complexe et scruté d’ouvreur. " En jouant plus, il y a davantage de situations pour se mettre en valeur, expliquait-il pour Rugbyrama la semaine passée. Quand je fais une connerie, je peux sourire car je sais que je vais avoir l’occasion de me rattraper. C’est plus difficile en jouant des bouts de rencontres car tu sais qu'en ratant une action, tu n’auras peut-être plus la chance de la corriger." Et forcément, quand un tel talent joue décomplexé…

Dans son sillage, le CO se tourne vers l'attaque

Une confiance qu’il a retrouvée en arrivant dans le Tarn et qui lui permet de parfaitement s’épanouir dans le projet du CO en ce début de saison. Avec Popelin à la baguette, Castres conserve son identité basée sur la conquête et le combat tout en ayant d’autres velléités offensives. Plus régulièrement, du moins. D'ailleurs, Castres pointe, après 7 journées, tout en haut du classement à égalité avec le premier, tout en étant la meilleure attaque du championnat (28 pts par match en moyenne). Il faut dire qu’on aurait mal vu l’ancien septiste aux appuis de feu s’enfermer dans un registre laconique et stéréotypé…

Avec lui en 10 cette saison, ça n’a rien à voir - un aficionado du CO à l’orée du derby, samedi dernier.

Ce qu’il aime, lui, ce sont les espaces, les coups à jouer et la possibilité de faire briller ses partenaires en les mettant sur orbite. Pas besoin de savoir lire dans les lignes de la main, mais simplement dans celles de son jeu, qui le transpire. "C’est vrai que Pierre nous apporte beaucoup depuis son arrivée ici, nous confiait le 3/4 centre castrais Adrien Seguret en marge du derby. Il a toujours des intentions de jeu et cette capacité à faire la différence en jouant ses duels mais aussi de par sa passe. En plus de ça c’est un super gars humainement, qui nous amène énormément de bonne humeur dans le vestiaire."

