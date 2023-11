TOP 14. RUGBY. Jeu, caramels et suspense, Castres bat Toulouse dans un match fou

Face au voisin du Stade Toulousain, le Castres Olympique a fait sa loi chez lui à Pierre Fabre et monte sur le podium du Top 14.

C’est un joli scénario qui nous a été offert pour ce Castres Olympique - Stade Toulousain qui se déroulait en pleine nuit tarnaise, ce samedi soir. Dans le cadre de la 7ᵉ journée de Top 14, Castres l’a emporté 31 à 23 sur sa pelouse contre le champion de France en titre. Avec cette victoire, Castres monte à la 3ᵉ place du classement, quand Toulouse reste aux portes du Top 6.

Castres, Toulouse et de l'envie

Dans un premier temps, les Castrais ont longuement eu la main sur le ballon, mais les Toulousains ont tenu bon. On sait les hommes d’Ugo Mola redoutables avec le ballon dans les mains. Pour le coup, ceux de Jeremy Davidson ne voulaient pas vraiment voir ce qu’il en était.

Pourtant, les deux formations n’ont pas été aussi hermétiques que l’auraient aimé leurs entraîneurs avec environ 15% de plaquages manqués de chaque côté. Par ailleurs, les plaqueurs n'ont pas hésité à appuyer leurs étreintes et à sortir quelques caramels disséminés ici et là durant le match. Une attitude rugueuse et taquine qui colle à l'idée d'un derby, quitte à se mettre à la faute.

Après quelques courses dans le mur toulousain, les Tarnais voulaient aussi montrer qu’ils savaient jouer avec le cuir. À la 22ᵉ minute de jeu, Pierre Popelin réalise un joli geste après une touche castraise. Il transmet le ballon au cœur de la défense toulousaine à Cocagi et le Fidjien envoie Nathanael Hulleu en Terre promise.

Le match s'emballe, rien ne va plus

Au retour des vestiaires, Adrea Cocagi refait des siennes et se trouve à l’origine et à la conclusion du deuxième essai des joueurs en blanc. Les locaux s’envolent au score et avec la manière ! À la 56ᵉ minute, Thomas Staniforth ne s’embête pas et fait parler sa puissance.

MAIS QUEL ESSAI CASTRAIS !! 🔥



À ce moment-là, les Toulousains perdent de 15 points et offrent une victoire à 5 points aux rivaux tarnais. Pour l’occasion, les dieux du rugby nous ont apporté un soupçon de suspense. L’arbitre du soir Mathieu Raynal accorde un essai de pénalité au Stade Toulousain après un effort des avants rouge et noir. Il sanctionne Leone Nakarawa d’un carton jaune en supplément, à la 59ᵉ minute.

En supériorité numérique, les Toulousains ne se font pas prier et à l’issue d’un maul efficace, Guillaume Cramont se fait la malle avec la gonfle et file dans l’en-but à la 65ᵉ. Alors que les Castrais ont dominé pendant des dizaines de minutes, les visiteurs recollent à un point après seulement quelques centaines de secondes de domination. Mais finalement, ce sont des milliers de spectateurs qui explosent de joie quand le club local rallonge l’écart.

Dans un premier temps, Hulleu croyait avoir aplati l’essai de la victoire, mais ce dernier fut refusé à la vidéo. Finalement, c’est Wilfrid Hounkpatin qui délivre Pierre Fabre, à quelques minutes du coup de la sirène. Toulouse est revenu, mais Castres a résisté et reste maître chez soit.

