RUGBY. Top 14. Antoine Dupont en 10 : option crédible ou choix par défaut pour le Stade Toulousain ?

Ce samedi à Castres, le capitaine du XV de France Antoine Dupont sera titulaire à l'ouverture pour ce derby en Top 14. Le demi de mêlée va-t-il s'installer en 10 ?

RUGBY. Top 14. Du lourd pour Toulouse avec Dupont en 10, Castres avec une charnière Arata/PopelinCe samedi soir, le Stade Toulousain affronte Castres dans le cadre de la 7e journée de Top 14. Le champion de France n'est généralement pas récompensé de ses efforts sur la pelouse tarnaise en championnat. La dernière victoire en déplacement remonte en effet à 2019. A voir la composition concoctée par Ugo Mola, il est temps de mettre fin à la série. RUGBY. Top 14. Serein sur sa pelouse, Castres se méfie d'un joueur de Toulouse (et ce n'est pas Dupont)On est en effet loin d'une équipe bis dans le XV titulaire avec six joueurs du XV de France qui ont récemment joué la Coupe du monde : Baille, Flament, Cros, Jelonch, Dupont et Ramos. Sans oublier les autres internationaux tricolores Lebel, Barassi, les U20 Costes et Cramont ainsi qu'un certain Meafou. Lequel est appelé à intégrer l'équipe de France sous peu.

RUGBY. Emmanuel Meafou bientôt Français et leader du pack tricolore ?La principale information de cette composition, c'est la présence d'Antoine Dupont à l'ouverture. Entré à ce poste en cours de rencontre la semaine passée contre l'USAP, il succède à Thomas Ramos en l'absence de Romain Ntamack, toujours indisponible. Pourquoi un tel choix de la part du staff ? On aurait tendance à penser que sans NTK, c'est Ramos qui est le plus à même d'évoluer avec le numéro 10 dans le dos. En conférence de presse, Clément Poitrenaud a d'ailleurs confié que Toulouse ne manquait pas de joueurs capables de jouer à l'arrière suite au départ de Melvyn Jaminet. POINT TRANSFERTS. Top 14/Pro D2. Jaminet à Toulon, deux talonneurs sur le départ à Clermont, Toulouse prolonge ses jokersThomas Ramos a joué 27 fois à l'ouverture, souvent à l'extérieur. Personne n'a oublié que c'est lui qui était aux commandes lors des phases finales de 2019 avec un nouveau titre au bout avec Antoine Dupont à ses côtés. On peut donc penser que c'est une association qui fonctionne. RUGBY. Champions Cup. Antoine Dupont en 10, une option payante à Toulouse et bientôt chez les Bleus ?Cependant, Mola doit aussi penser à la suite de la saison avec les échéances européennes et le Tournoi des 6 Nations durant lequel les Tricolores seront absents. Il faut donc opérer un turnover intelligent et donner du temps de jeu et de la confiance à ceux qui devront assurer. On pense notamment à Graou qui risque d'être encore plus sollicité puisque Dupont va rejoindre France 7.

A ce titre, il n'est pas impossible que Mola change ses plans avec son demi de mêlée en lui donnant plus de temps que prévu. Le capitaine des Bleus ne rejoindra pas le XV de France en vue du 6 Nations. S'il y a bien évidemment une gestion des organismes à respecter, on peut penser qu'il aura peut-être plus tendance à mettre Dupont sur le pré qu'à l'accoutumée avant de devoir se passer de ses services lorsqu'il sera avec France 7. Champions Cup. Antoine Dupont en 10, Ntamack au centre, LE tournant de la qualification de ToulouseLa perspective de voir une charnière Graou/Dupont dans les semaines à venir, notamment en vue des matchs de Coupe d'Europe contre Cardiff et aux Harlequins, est loin d'être farfelue. D'autant que Dupont ne compte pas autant de matchs en 10 que Ramos. Via All Rugby, on en compte que 6. S'il a parfois terminé des rencontres à ce poste, il a rarement commencé une rencontre avec ces responsabilités.

La première fois, c'était d'ailleurs avec Castres à domicile contre Oyonnax en 2015, avec un essai au compteur et une victoire durant laquelle il avait joué l'intégralité de la rencontre. Ensuite, il faudra attendre la saison 2018/2019 et la venue de Paris pour le revoir à l'ouverture. Une fois de plus, succès au bout comme face à Clermont plus tard dans l'année. Première défaite juste après sur la pelouse du Leinster en demie de Champions Cup. TOP 14. Mais au fait, qu'a donné le match d'Antoine Dupont en 10 face à Clermont ?On ne reverra plus du Dupont à l'ouverture avant l'exercice 2022/2023 et un déplacement au Michelin. Une rencontre à l'extérieur à nouveau couronnée de succès pour les Toulousains. À l'époque, il était déjà associé à Paul Graou dès le coup d'envoi. On ne sait pas si Mola a encore en mémoire ce match. Toujours est-il que les deux hommes pourraient à avoir les clés du camion toulousain dans les semaines à venir en Top 14 comme en Champions Cup. Et rien de tel qu'un derby à Castres pour se tester.