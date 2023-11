RUGBY. Top 14. Serein sur sa pelouse, Castres se méfie d'un joueur de Toulouse (et ce n'est pas Dupont)

Samedi, le Stade Toulousain se déplace sur la pelouse de Castres dans le cadre de la 7e journée de Top 14. Le prometteur Paul Costes est dans le viseur du CO.

Vos Matchs de Rugby Castres/Toulouse et Clermont/Toulon à quelle heure et sur quelle chaîne ?Ce samedi, le Stade Toulousain se déplace sur la pelouse de Castres dans le cadre de la 7e journée de Top 14. Un derby dans le cadre des Fans Days qui ne réussit généralement pas à Toulouse sur la pelouse de Pierre-Fabre avec un seul succès lors des cinq derniers matchs. Pour voir les Rouge et noir l'emporter, il faut remonter à 2019 et un succès étriqué 21 à 20.

Traditionnellement, les rencontres à Castres entre ces deux clubs sont serrées : 26-24 en 2021 ou encore 24-18 en 2022. L'an passé, les Tarnais l'avaient cependant emporté de dix unités grâce aux deux essais de l'arrière Julien Dumora (39', 46'). En face, Chocobares et Lebel avaient trouvé la faille mais le pied d'Urdapilleta avait fait la différence. RUGBY. TOP 14. Costes, Gailleton, Depoortere… Et si le centre appartenait (déjà) à la jeunesse ?L'artilleur argentin n'est plus là, mais cela n'empêche pas le CO de rester solide à domicile. La formation tarnaise est toujours invaincue devant son public cette saison après avoir eu chaud lors de la venue de Pau dès la première journée (24-23). A l'inverse, les Toulousains n'excellent pas vraiment en déplacement avec notamment un revers face à ces mêmes Palois lors de la 5e journée.

Ils n'ont remporté qu'un seul de leurs cinq derniers déplacements, à Oyonnax début septembre. Mais le retour des internationaux pourrait changer la donne. A condition d'être beaucoup plus sérieux de la première à la 80e. Face à l'USAP, les hommes d'Ugo Mola ont joué à se faire peur, notamment en défense, alors qu'ils avaient le match en main.

On fait une bonne fin de première mi-temps mais on n'arrive pas à mettre la même intensité ensuite. Peut-être que nous nous sommes relâchés après avoir pris le large. C'est une victoire qui laisse des regrets car nous avons sans doute perdu un point. (François Cros pour La Dépêche)

A Castres, ils ne pourront pas se permettre de se relâcher comme ils l'ont fait à la maison. Encaisser 28 points en seconde période devant son public, ce n'est pas digne du champion de France. Surtout avec plusieurs Tricolores sur le pré. "On manque de repères collectifs. On a besoin de travailler, de passer du temps ensemble", a confié l'entraineur de la mêlée Virgile Lacombe pour La Dépêche.

Ce déplacement en terre hostile pourrait être à nouveau l'occasion pour certains joueurs de briller. On pense notamment à Paul Costes, très en vue face aux Catalans. Le jeune centre international U20 a joué tous les matchs depuis le début de la saison, dont quatre comme titulaire. Les deux seules fois où il était remplaçant, à Bayonne et à Pau, le Stade s'est incliné.

Mola va-t-il cette fois-ci faire le choix de l'aligner dès le coup d'envoi ? "Je veux gratter le maximum de feuilles, faire de bonnes performances. L'objectif il est là : faire ma place à Toulouse", confiait-il, auréolé d'un titre de champion du monde U20 avant le coup d'envoi de la saison. Pour l'heure, il se donne les moyens de ses ambitions.

Avant ce match, le CO a d'ailleurs fait le choix de mettre en lumière cette "étoile montante du rugby français". Laquelle s'est affirmée en ce début d'exercice en profitant notamment de l'absence des internationaux. "Très rapide, vif et doté de bons appuis ainsi que d’une bonne lecture de jeu, Paul a tout pour s’imposer comme un cadre des Toulousains dans les années à venir et pourquoi pas du XV de France."

C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. En attendant, il aura à coeur d'aider son équipe à s'imposer enfin en terrain miné castrais si d'aventure, il est sur la feuille de match. Le staff toulousain aurait tort de se priver de sa fougue et de son envie. "Capable d’être aussi bien passeur que finisseur, l’ancien Columérin est un joueur très prometteur." Rendez-vous samedi à 21h pour Castres vs Toulouse sur Canal +.