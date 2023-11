Vos Matchs de Rugby Castres/Toulouse et Clermont/Toulon à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce week-end ont lieu les Fan Days en Top 14 avec notamment Stade Français Paris vs Racing 92 et Stade Rochelais vs Union Bordeaux Bègles.

Ce week-end ont lieu les Fan Days en Top 14. Cette 7e journée de championnat sera en effet le théâtre de plusieurs derbys avec notamment Stade Français Paris vs Racing 92 et Stade Rochelais vs Union Bordeaux Bègles.

Le promu Oyonnax accueillera de son côté le LOU. Sans oublier le choc des Pyrénées-Atlantiques Aviron Bayonnais et la Section Paloise.

Des Palois qui partagent la première place du classement avec Paris suite à leur victoire respective sur Bordeaux et Lyon. Les leaders ont creusé un petit écart sur la concurrence. Et il sera important pour les équipes qui reçoivent de remporter leur match.

Ce sera notamment le cas du Stade Rochelais qui espèrent enchaîner devant son public lors de la réception des Bordelais. Les Maritimes ont eu chaud la semaine passée lors de la venue des Bayonnais. On imagine que Ronan O'Gara va demander une prestation bien plus aboutie à ses ouailles.

Samedi verra aussi les deux équipes les plus mal classées, à savoir l'USAP et le MHR s'affronter. Et compte tenu de la forme des deux clubs, on peut penser que les Catalans vont l'emporter. Eux qui ont donné du fil à retordre aux Toulousains.

A ce titre, le champion de France se déplace sur la pelouse de Castres. Un match qui tourne généralement à l'avantage des Tarnais ces dernières années. Il faut remonter à 2019 pour voir Toulouse s'imposer.

Autre rencontre intéressante entre Clermont et Toulon samedi à 17h sur Rugby +. Les Auvergnats sont en pleine confiance après leur premier succès en déplacement. Les Varois peuvent-ils les faire tomber au Michelin ?

TOP 14 - 7E JOURNÉE :

SAMEDI 18 NOVEMBRE

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

La Rochelle vs Bordeaux à 21h05 sur Canal + prenez vos billets au stade Marcel Deflandre

JEUDI 16 NOVEMBRE

VENDREDI 17 NOVEMBRE