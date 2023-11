RUGBY. TOP 14. Costes, Gailleton, Depoortere… Et si le centre appartenait (déjà) à la jeunesse ?

Avec la Coupe du monde, certains jeunes centres ont pu grappiller un peu de temps de jeu en Top 14, des minutes récupérées et loin d’être gâchées.

En ce début de saison de Coupe du monde, certains clubs font du bricolage. En revanche, d’autres écuries sont bien contentes de pouvoir tester de nouveaux joueurs en l’absence de leur titulaire. Avec l’absence des mondialistes, quelques jeunes pousses sont sorties de terre et elles comptent bien bousculer la hiérarchie.

Au centre, la récolte des jeunes talents a été bien bonne en ce début de saison. En effet, beaucoup de trois-quarts du Top 14 ont connu les joies du mondial de début septembre à fin octobre. Au centre, un duo bien connu d’un autre mondial a notamment fait ses preuves. En effet, des champions du monde U20 commencent à faire leurs preuves parmi les grands.

Au centre, les Bleuets s’endurcissent…

À Bordeaux, Nicolas Depoortere a pu faire ses preuves. Placé en 13, le minot de 20 ans a disputé pas moins de 326 minutes en 5 matchs. Titulaire sur 4 des 5 journées de championnat, il a montré une très belle énergie, que cela soit en attaque ou en défense. Si quelques approximations restent visibles, cette série de matchs a bien commencé avec un essai au Racing 92, lors de la première journée.

Son partenaire au centre de l’attaque des Bleuets a également brillé. En effet, Paul Costes a aussi été beaucoup utilisé par le Stade Toulousain. Lors de la confrontation entre Toulouse et Bordeaux, les deux espoirs se sont d’ailleurs livrés un beau duel. Si le jeune Toulousain n’a pas encore marqué, il a été titulaire à chacune des victoires rouge et noir depuis le début de saison. Il était sur le banc lors de la seule défaite, à Bayonne. Contre Pau, il est aligné du côté des finisseurs. Voyons s’il est capable d’inverser le signe indien.

En parallèle, les deux autres centres champions du monde U20 avec la France n’ont pas eu le même rendement. À l’USO Nevers, Arthur Mathiron bénéficie tout de même d’un peu de temps de jeu en début de saison. Il a notamment disputé 3 matchs de Pro D2, pour une titularisation au centre, en 9 journées de championnat. Ensuite, le Briviste Maxence Biasotto n’a toujours pas joué cette saison. À seulement 19 ans, il pourrait néanmoins profiter de quelques minutes de jeu, suite à la blessure du Fidjien Paula Walisoliso, fin octobre.

… quand d’autres s’aiguisent !

Révélation de la saison passée, Émilien Gailleton continue de faire le bonheur de la Section Paloise. S’il a été économisé pour la première journée de Top 14, le néo-international a rapidement retrouvé sa place de titulaire indiscutable. S’il n’a toujours pas débloqué son compteur cette saison, l’ancien Agenais est de nouveau titulaire contre Toulouse ce dimanche 5 novembre.

D'autres joueurs continuent également de s'acclimater aux Top 14. Âgé de seulement 24 ans, l'international Arthur Vincent continue à retrouver son rythme après deux années passées presque sans jouer. Après un été intriguant, puis une Coupe du monde compliquée avec les Bleus, les Cistes comptent sur lui cette saison.

À Bayonne, l’ancien Audois Guillaume Martocq a connu trois titularisations en 5 matchs. Après être devenu un invité régulier des feuilles de matches basques, il est le joueur le plus utilisé au poste de premier centre en ce début de saison chez les ciel et blanc. À 24 ans, il devra faire face à une rude concurrence avec le Fidjien Riko Buliruarua et l'international australien Reece Hodge.

Enfin, d’autres nouvelles têtes pourraient faire leur apparition en Top 14 cette saison au centre. Le jeune Lyonnais de 22 ans, Alfred Parisien, pourrait être plus souvent utilisé. Il compte déjà 3 feuilles de match en 5 journées. De plus, les départs de Xavier Garbajosa, qui n’avait presque plus fait appel à lui depuis décembre 2022, et du centre fidjien Josua Tuisova pourraient lui permettre de rentrer dans la rotation rhodanienne.

Enfin, le retour de prêt de Simon Renda pourrait également sourire à Toulouse. Très en vue du côté de Mont-de-Marsan, le centre de 22 ans a été l'une des principales attractions de Pro D2 durant ces deux dernières saisons. Pas encore utilisé au Stade Toulousain, il pourrait faire le bonheur d'Ugo Mola dans les semaines à venir.