Il a fait ses premiers pas en Top 14, découvrez Simon Renda, centre du Stade Toulousain

Dans notre série "ils ont découvert le Top 14", place à un jeune toulousain de 20 ans cette fois-ci.

C'était un week-end de derby que le Covid a décidé de tronquer. Sur les 7 matchs prévus, seuls 3 ont pu avoir lieu. Les amateurs de rugby ont tout de même pu assister au derby entre le Castres Olympique et le Stade Toulousain. Mais Ugo Mola a décidé de faire tourner son effectif et de laisser au repos ses cadres. Bien que cette équipe paraissait jeune, elle avait tout de même une moyenne d'âge de 26 ans. Leur prestation a été plus que satisfaisante et les petits protégés du staff rouge et noir ont tout de même ramené un point de bonus défensif du Stade Pierre-Fabre.

Mais débuter dans un derby face au rival castrais n'est pas la chose la plus aisée. Rentrer en cours de match et rapidement, encore moins. C'est pourtant de cette manière que se sont fait les débuts de Simon Renda, centre du Stade Toulousain depuis 2015. Son histoire ne s'est pas construite depuis les plus petites catégories du Stade Toulousain et on peut très vite s'interdire de dire qu'il est "un peu produit rouge et noir". Mais la question de quand débute la formation d'un joueur est encore aujourd'hui sans réponse. Tout comme la carrière de Lionel Beauxis.

Simon est né un jour de pluie ce jour du mercredi 7 juin 2000 et son amour du rugby vient du sud toulousain et plus précisément du Muretain. Si vous ne connaissez pas cette région, vous ne pouvez pas savoir que Muret est une des sous-préfectures de la Haute-Garonne. Simon a commencé au club de Eaunes puis de Muret, qui ont ensuite fusionner. À ses 15 ans, il a rejoint le centre de formation du Stade Toulousain et il n'en bougera pas depuis. 5 ans de formation à la toulousaine pour enfin toucher le Graal : un match de Top 14.

Mais revenons à ses débuts avec le haut niveau. Pas le Top 14, mais sa jeunesse sous le maillot rouge et noir. Avant cela, Simon a pu participer à la 7e édition du Tournoi des Capitales organisé par le Comité de rugby Île-de-France. Lui et deux autres coéquipiers de l'école de rugby Muret/Eaunes ont été sélectionnés pour représenter les Midi-Pyrénées dans ce tournoi international de rugby à 7 chez les moins de 15 ans. Il a pu affronter les 16 délégations dont Kinshasa, Buenos Aires, Bruxelles ou même Le Cap.

Personne ne peut savoir s'il existe un lien entre ce tournoi et sa sélection avec l'équipe de France des moins de 16 l'année suivante. Simon Renda retrouvera un certain Yoram Moefana (à l'époque à Colomiers), Jordan Joseph (à Massy) ou Nathanaël Hulleu (à Faucigny Mont Blanc). Toujours sous les couleurs de Muret et non du Stade Toulousain, il affrontera deux fois l'Italie et l'emportera face à l'Écosse. C'est cette aventure qui tapera dans l'œil du club rouge et noir, et les débuts de Simon Renda à moins de 30 bornes de chez lui.

Simon continuera de faire ses classes au centre du terrain du centre de formation. Une histoire de centre, comme une cible. Et cette cible, c'est le monde professionnel et les matchs de Top 14. Renda sera appelé dans le groupe des moins de 20 développement avec certains champions du monde. Mais une blessure l'a obligé à se mettre en retrait de cette aventure. Le 17 avril 2021, Simon connaîtra sa première feuille de match face au Castres Olympique. S'il a participé aux matchs amicaux de l'été 2020, il n'avait pas encore connu les joies du championnat. C'est sur la commotion de Yoann Huget qu'il devra rapidement s'échauffer pour entrer dès la 14e minute à l'aile droite.

Peu en vue, contrairement à son coéquipier Delibes, Simon a tout de même fait le travail se proposant partout. Un ailier n'est pas qu'un coureur même si les highlights Youtube nous montrent le contraire. À la 30e, sur un lancement de jeu castrais, Simon maintient Filipo Nakosi en haut et permet la récupération du ballon et une pénalité à 40 mètres. Mais la fougue et la pression du derby le poussent à chambrer les Castrais sur cette action : pénalité retournée. Le reste de la partie ne sera que de la défense pour le jeune Muretain. Un premier match d'observation, mais on ne souhaite que l'enchaînement des rencontres pour le jeune joueur qui poursuit également ses études en BTS Bâtiment.