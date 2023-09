Rugby. Tuisova/Waisea, meilleure paire de centres au monde actuellement ?

Après une magnifique victoire contre l'Australie (22-15), les Fidjiens se relancent dans la course aux quarts de finale.

Les joueurs du sélectionneur Simon Raiwalui enchaînent les belles performances lors de ce mondial 2023.

Certes, ils ont perdu face au Pays de Galles (32-26), après un match exceptionnel avec une fin malheureuse (en-avant de Semi Radradra après une contre-attaque de leur propre 22 mètres).

Mais lors de cette victoire historique contre les Wallabies, les coéquipiers de Waisea Nayacalevu se sont montrés très réalistes avec 5 pénalités (dont 4 du demi de mêlée Simione Kuruvoli) et un essai en contre de Josua Tuisova.

Le futur joueur du Racing a été récompensé du titre d'homme du match après avoir été très précieux, notamment en défense, avec deux contests pendant des temps forts australiens.

Repositionné au centre avec le LOU, le champion olympique à 7 touche beaucoup plus de ballons et se montre encore plus décisif qu'à l'aile. Sa puissance et son explosivité lui permettent de faire des différences et surtout de bien plus jouer après contact pour ses partenaires.

Une association complémentaire avec Waisea Nayacalevu qui profitent des espaces créés par son coéquipier et qui se montre tout aussi fort dans les duels.

Le jeu de la nation du Pacifique repose en grande partie sur ses deux centres du Top 14. Ces derniers mettent leur équipe dans l'avancée en gagnant leurs duels (en choisissant l'évitement ou le choc frontal).

Ils jouent ensuite après contact pour servir leurs ailiers avec de l'espace et un décalage par rapport à la défense.

Un duo qui n'a rien à envier aux paires de centres de nations favorites pour le titre final. Côté Springboks, Jesse Kriel et Damian De Allende sont performants mais proposent peu d'incertitudes avec un jeu très direct. La paire de centre All Blacks Jardin Barrett et Rieko Ioane présente moins de garanties défensives.

Le débat est plus ouvert sur la comparaison avec les centres irlandais (Garry Ringrose et Bundee Aki) et français (Gael Fickou et Jonathan Danty), même si on attend le retour de Danty après sa blessure face à l'Australie.

Le capitaine fidjien Waisea fait partie des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde à l'heure actuelle, et son association avec Josua Tuisova a même décalé Semi Radradra à l'aile.

Les Fidjiens se doivent désormais de prendre le bonus offensif pour leurs deux derniers matchs de poule face à la Géorgie et au Portugal pour espérer se qualifier en quart de finale.