TRANSFERT. 105kg, Argentin, 23 ans : Montpellier aurait-t-il trouvé son Santiago Chocobares à lui ?

Comme Toulouse avec Chocobares à l'époque, le MHR vient de recruter un centre argentin très gaillard mais complètement inconnu en Europe. Avec la même réussite ?

Quand Santiago Chocobares et Juan Cruz Mallia sont arrivés à Toulouse en début d’année 2021, rares étaient les observateurs à les connaître, finalement. S’ils étaient des talents montants en Argentine, il ne comptaient qu’une poignée de capes avec les Pumas et, comme principal fait d’arme, un statut de titulaire chez les U20 de leur pays.

Notamment "Choco", tout juste 22 ans et 3 sélections au moment de débarquer en France en avril 2021. A l’époque, son profil de centre puissant et coupeur de viande est plébiscité par les nombreux fins connaisseurs du rugby argentin qui séjournent en Europe.

Si bien que Toulouse saute sur l’occasion d’abord en tant que joker médical, avant de le prolonger. 4 ans plus tard, le costaud de Ruffino (1m88 pour 100kg) s’est fait un nom dans le plus grand club du vieux continent et a raflé 6 titres majeurs, dont 4 Brennus. Tous en tant que titulaire, excusez du peu…

Piccardo, un beau bestiau

Montpellier aura-t-il la même réussite avec Justo Piccardo ? Pour l’heure, personne ne le sait. Mais le centre argentin de 23 ans vient de s’engager avec le MHR et parachève le mercato du club héraultais, selon le Midi Olympique.

Totalement inconnu du grand public, il a été aligné en numéro 12 lors de la victoire des Pumas face aux Lions Britanniques, il y a 10 jours. Et avait su marquer les esprits face à une opposition redoutable et un duo Aki/Tuipulotu au milieu du terrain.

Solide et percutant, Piccardo possède à vrai dire une belle carcasse (1m83 pour 105kg). Difficile à faire tomber, hargneux en défense et plutôt adroit, il n’est pas sans rappeler les profils de Dorian Laborde ou de Luciano Gonzalez, physiquement.

Formé dans le très bon club de Buenos Aires qu’est San Isidro, avant de connaître la franchise des Pampas XV, il n’a encore jamais évolué en dehors de son pays.

Un pari pour le MHR, donc, mais qui pourrait bien s’avérer payant rapidement, en donnant d’avantage de possibilité au centre du terrain de Montpellier. Qui cherchait justement une option puissance…