RUGBY. L'étonnante statistique de la doublette argentine Mallia/Chocobares avec le Stade Toulousain

Au moment de leur arrivée en 2021, Mallia et Chocobares ont métamorphosé l'épaisseur du vivier toulousain. Trois ans plus tard, ils n'ont toujours pas perdu un match de phases finales ensemble...

C’est l’histoire d’un duo. L'un des plus décisifs du Stade Toulousain depuis plusieurs saisons. On ne cause pas ici de la paire Dupont/Ntamack, puisque celui-ci à l'accent sud-américain. Flament et Meafou, alors ? La Flamme a beau avoir quelques bonnes notions d'Espagnol grâce à son passage à Buenos Aires durant ses études, il maîtrise davantage l'Anglais et puis, n'a que très rarement été associé d'emblée à la montagne Manny en club, depuis son arrivée.

Celui dont on parle, nous, évoque le maté, l'asado et les empanadas à plein nez. Les copains Juan Cruz Mallia et Santiago Chocobares n'ont beau pas être les éléments dont on parle le plus à Toulouse , ils demeurent parmi les plus décisifs une fois les matchs couperets venus. On s'explique.

Débarqués quasiment ensemble dans la ville rose en 2021 (l'un en février et l'autre fin avril), les deux latinos ont depuis pris par à toutes les campagnes victorieuses du Stade Toulousain. Il y a 3 ans, quelques semaines et une poignée de matchs après leur arrivée en tant que joker médical seulement, l'enfant de Cordobà comme le bambino de Rufino profitent de la pénurie au milieu de terrain toulousain non seulement pour signer à Ernest-Wallon, mais aussi pour vivre l'épopée rouge et noire de cette année-là.

Pour son 6ème match sous les couleurs stadistes et son premier de Champions Cup , Mallia se retrouve titulaire en 13 (un poste qu'il n'a plus jamais occupé depuis), en finale face à La Rochelle , à Londres. Mieux, c'est même lui qui marque l'essai de la gagne, suite à une percée de Selevasio Tolofua . "Increible".

Quant à Chocobares, la donne est à peu près la même : arrivé sur les bords de la Garonne sur la pointe des pieds à la venue du printemps, le gaillard (1m86 pour 98kg) argentin dispute son premier match de Top 14 en mai 2021, avant de disputer toute la fin de saison avec Dupont et consorts. Et même d'être champion de France fin juin, contre La Rochelle, aux côtés de son compère Juan Cruz Mallia. L'histoire est belle, non ?

Porte-bonheurs argentins ?

Depuis, les deux Pumas n'ont pas pris l'habitude qu'on parle d'eux plus que ça, dans le 31. S'ils sont tous deux des éléments importants (à des degrés différents) de l'effectif toulousain, Ugo Mola a également pris l'habitude de s'en passer, notamment lors des débuts de saisons où ils sont réquisitionnés avec leur sélection nationale. Reste que malgré cela et les blessures récurrentes de Chocobares, les deux larrons ont toujours été des aventures toulousaines gagnantes.

36 matchs, 8 essais (27 ans, 64 matchs, 21 essais) glanait lui son 3ème titre en 3 saisons avec l'entité aux 22 Brennus. La saison dernière et alors qu'il avait été blessé jusqu'en janvier 2023, "Santi" (25 ans,était bel et bien à nouveau le numéro 13 du Stade en finale face à La Rochelle. Lui qui avait d'ailleurs allumé la première mèche en inscrivant un essai en solo sur un contre de 50 mètres. Quand le couteau suisse Malliaglanait lui son 3ème titre en 3 saisons avec l'entité aux 22 Brennus.