Vos matchs de rugby Toulouse/Paris et Perpignan/Clermont à quelle heure et sur quelle chaîne ?

23e journée du Top 14 : Clermont cherche à rebondir face à Perpignan, tandis que le championnat s'intensifie. Des duels clés à seulement quatre matchs de la fin de la saison.

Retour du Top 14 cette semaine après une pause bien méritée qu'il a laissé place aux demi-finales de Champions Cup et de Challenge Cup.

Pour les clubs français encore en lice, Toulouse a réussi à écarter les Harlequins de son chemin, pour rejoindre le Leinster en finale de Coupe d'Europe.

Pour Clermont, malgré de belles promesses offensives et un match agréable à regarder, l'ASM s'incline en fin de rencontre face aux Sharks de Durban.

Néanmoins, les Clermontois auront à cœur de continuer sur leur belle lancée, en défiant Perpignan sur la pelouse d'Aimé-Giral. Lors du dernier match de Top 14, les Jaunards avaient battu largement le Stade Français.

Pour les Parisiens, gros déplacement ce week-end dans la ville rose, et choc entre le leader du Top 14 et le dauphin. Seulement deux unités séparent les deux équipes, et ce Classico s'annonce brûlant.

Ensuite, autre affiche de rêve entre Bordeaux et La Rochelle, au stade Chaban-Delmas. Les troisièmes du championnat accueillent les finalistes de la saison passée, dans un match comptant pour la course au Top 6.

Enfin, match de la peur pour Montpellier qui se déplace dans le Tarn face au CO, et pour Bayonne qui monte dans la capitale. À l'issue de cette journée, nous y verrons plus clair dans la lutte pour le maintien.

TOP 14 - 23E JOURNÉE :

SAMEDI 11 MAI

USAP vs ASM à 15h sur Canal + Sport

à 15h sur Canal + Sport Castres vs Montpellier Rugby +

Racing 92 vs Bayonne à 17h sur Canal + Sport

Toulon vs Lyon Rugby + à 17h sur

Pau vs Oyonnax à 17h sur Rugby +

Bordeaux vs La Rochelle à 21h05 sur Canal +

DIMANCHE 12 MAI

Toulouse vs Paris à 21h05 sur Canal

JEUDI 9 MAI

VENDREDI 10 MAI