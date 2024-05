RUGBY. L'incertitude plane : La Champions Cup bientôt absente des écrans britanniques ?

Entre l'EPCR, et la TNT qui est le diffuseur officiel de la Champions Cup au Royaume-Uni, le divorce semble proche. Le contrat n'a pas été renouvelé, et les deux parties ne sont pas d'accord.

Panique à bord

Depuis sa création en 1996, le Royaume-Uni a toujours pu observer les matchs de Coupe d'Europe depuis sa télévision. D'ailleurs, les équipes anglo-saxonnes ont trouvé du succès dans cette compétition, et cela reste un rendez-vous important chaque saison.

Néanmoins, cette fois-ci, un grain de sable semble enrayer la machine. En effet, l'EPCR (European Professional Club Rugby), qui organise donc la Champions Cup et la Challenge Cup, n'a pas trouvé d'accord financier avec le diffuseur officiel, TNT Sports, selon The Times.

Actuellement, la TNT diffuse l'entièreté de la Premiership, mais également la tournée d'automne à venir, ainsi que la finale de la Champions Cup entre le Leinster et Toulouse, le 25 mai prochain.

Néanmoins, le contrat arrive à son terme, et la chaîne de télévision n'est visiblement pas prête à payer un prix exorbitant pour diffuser ces compétitions. Néanmoins, les dirigeants de la TNT sont favorables à la poursuite de ses droits pour la Champions Cup.

D'autres médias paraissent intéressés comme Viaplay, qui possède pour le moment l'exclusivité des droits de l'URC (complète Rugbyrama).

Sky Sports existe aussi et couvre de moins en moins le rugby. En plus de cela, les budgets ne sont pas les mêmes et ne seraient même pas envisageables pour l'EPCR.

Si la diffusion de la Champions Cup et la Challenge Cup viennent à disparaître des écrans outre-Manche, plusieurs spécialistes pensent que le rugby européen sera de plus en plus délaissé. Une chose est sûre, nous sommes tout de même bien lotis en France.

TRANSFERT. Après George North, Provence Rugby confirme son ''projet TOP 14'' avec une nouvelle star internationale