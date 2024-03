TOP 14. TOULOUSE. Juan Cruz Mallia, le couteau suisse suprême qu’il vous faut dans votre trousse de secours

Revenu sur le pré il y a seulement deux mois avec Toulouse, Juan Cruz Mallia n’en finit plus de briller, peu importe le poste. Il sort encore une belle épine du pied à son équipe, durant ces doublons…

Les All Blacks ont bien Jordie Barrett, Gloucester Santi Carreras et le Biarritz Olympique, en ProD2, Joe Jonas. Mais l’un d’entre-eux fait-il aussi bien que Juan Cruz Mallia dans ce rôle si peu évident "d’utility back ?". On a notre petite idée…

PROD2. 15, 13, 10, 11 : Le Cheslin Kolbe du Pays Basque est-il le joueur le plus ''UTILE'' de l'Hexagone ?Car si Toulouse a pris 23 points sur 25 possibles durant les doublons causés par le 6 Nations jusqu’ici, c’est que le club rouge et noir doit une fière chandelle à "Juanchi". Débarqué au centre en 2021 dans la ville rose, utilisé essentiellement à l’aile lors des grands rendez-vous à effectif complet, l’enfant de Córdoba se dandine pourtant de l’arrière à l’ouverture en ce moment. Toujours avec cette même efficacité qui le caractérise.

Un bagage au-dessus de la moyenne

Mallia n’a beau être ni le plus costaud (1m82 pour 89kg), ni le plus rapide de l’effectif haut-garonnais, son bagage technique, sa compréhension du jeu et son altruisme lui confèrent quelque chose en plus, sur les bords de la Garonne. Déjà brillant animateur face à Clermont le week-end précédent, le Puma aux 33 capes a récidivé dans le derby face à Castres samedi dernier.

Mallia régale, Mola jubile, Toulouse roule sur Castres et les supporters s'en délectent sur les réseaux sociauxA l’image de ses interventions si justes et déterminantes, qui lui permirent d’inscrire un doublé qui portait son total à 5 essais en 9 matchs avec Toulouse cette saison. La première fut probablement la plus probante de sa capacité à lire le jeu et s’y adapter en une fraction de seconde, lorsqu’il déchirait le rideau tarnais dès la 5e minute pour aller plonger presque sous les poteaux.

VIDÉO. Les journées passent et Paul Graou (Toulouse) est toujours le meilleur second couteau du TOP 14Avant à nouveau de faire preuve d’une belle intelligence situationnelle en seconde période, lorsqu’il restait parfaitement connecté à son demi de mêlée Paul Graou, pas le dernier pour se faire des valises au près. Et signant au passage le 16ème essai d’un joueur de la charnière du Stade Toulousain en 2023/2024. Bien loin devant n’importe quelle autre formation…

RUGBY. Top 14. Déjà injouable, et dire que Toulouse va bientôt récupérer Dupont et Ntamack !

Et si, retour de Romain Ntamack imminent oblige, on devrait naturellement voir moins le dit Juan à la distribution dès les prochaines semaines, le garçon de 27 ans (engagé jusqu’en 2026) aura encore - au moins - un défi au poste d’ici la fin de la saison : faire gagner Toulouse à Perpignan, ce samedi soir. Une terre hostile sur laquelle les Stadistes ne se sont plus imposés depuis la remontée dans l’élite des Catalans, en 2021.

RUGBY. VIDEO. Antoine Dupont fait encore des étincelles avant le choc attendu face aux Fidji !Mais avec un couteau suisse (ou argentin, c’est selon) si finement aiguisé et même en l’absence d’une quinzaine d’internationaux, quelque chose paraît-il encore insurmontable, finalement ?