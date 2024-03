RUGBY. VIDEO. Antoine Dupont fait encore des étincelles avant le choc attendu face aux Fidji !

Le demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont a marqué un très bel essai à Los Angeles face au Canada. Les Bleus retrouveront ensuite les Fidji.

VIDÉO. RUGBY. Après un match épique, Dupont propulse France 7 en demie avec un essai de filou !Après avoir décroché une médaille de bronze lors de l'étape de Vancouver au Canada, l'équipe de France à 7 a pris la direction de Los Angeles avec Antoine Dupont dans ses bagages. Le demi de mêlée du XV de France était cette fois-ci titulaire pour le premier match face au Canada.

🇫🇷🇯🇵 Ça commence 𝐩𝐚𝐫𝐟𝐚𝐢𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 pour nos Bleues à Los Angeles qui s'imposent contre le Japon ! Une belle entrée en matière ! 💪



🔜 La suite, c'est ce soir à 21h04 contre l'Irlande ! ☘️#France7 #HSBCSVNSLAX | @SVNSSeries pic.twitter.com/Y1J0KzM3rE — France Rugby (@FranceRugby) March 2, 2024

Une nation qui réussit plutôt bien aux Bleus. En 2022, ils avaient passé pas moins de 42 points aux Canadiens sans en encaisser aucun. Avant ce match, la France avait remporté 7 de ses 8 dernières rencontres mais restait sur un revers au Cap, 17-33. Ce vendredi soir, les Tricolores n'ont pas eu la vie facile dans un premier temps. Puis ils ont réussi à trouver les espaces dans la défense des Canuks. William Iraguha s'offrant un doublé dans les deux dernières minutes du premier acte pour un avantage de 12 à 0 aux Français.

Les Canadiens ont répliqué dès la reprise, mais Stephen Parez-Edo a donné de l'air aux siens en allant inscrire son 100e essai sous le maillot de l'équipe de France à 7 sur le circuit mondial. Une marque dont est encore très loin Antoine Dupont. Et qu'il n'atteindra sans doute jamais. Néanmoins, le Toulousain a une fois de plus été précieux pour les Bleus en faisant parler sa vista et ses cannes.

Décisif face à l'Irlande de la phase finale du tournoi de Vancouver avec un essai de malice, Dupont a cette fois-ci été à la conclusion d'un mouvement répété à l'entraînement sur une pénalité jouée à la main.

Le numéro 25 s'est présenté lancé et a déchiré la défense adverse. Alors qu'on jouait les arrêts de jeu, il a montré qu'il avait encore de la caisse en accélérant sur 50 mètres pour résister au défenseur avant de plonger en Terre promise.

Une réalisation qui a scellé le succès 24 à 7 de belle manière. Ce samedi, les Tricolores retrouveront la Grande-Bretagne (18h52) puis les Fidji (23h22) pour une place dans le tableau principal. Sachez que la France reste sur deux succès 35-0 et 22-0 à Dubaï face aux Britanniques.

En revanche, c'est plus compliqué face aux Îliens et il nous tarde de voir si Antoine Dupont sera aligné et s'il pourra faire la différence. La FFR nous apprend que "la France n’a gagné que 2 de ses 14 derniers matches contre les Fidji dans les SVNS Series (12 défaites), s’inclinant lors de chacun des 7 ayant eu lieu aux États-Unis, sur un écart moyen de 19 points."