VIDÉO. RUGBY. Après un match épique, Dupont propulse France 7 en demie avec un essai de filou !

Pour la première fois de la saison, France 7 va en demi-finale d’une étape du SVNS de Vancouver. Qualifié en quart après une solide phase de poule, 1ᵉʳ de la poule C, les Bleus se dirigeaient vers un gros morceaux en quart de finale : l’Irlande.

VIDEO. Les débuts tant attendus d'Antoine Dupont avec France 7 : Top ou Flop ?

Solide 5ᵉ nation du classement mondial, les Irlandais montent en puissance de saison en saison et se sont imposés comme la meilleure nation masculine en Europe. Ainsi, les Bleus ont pris très au sérieux cette confrontation où ils avaient le rôle d’outsider.

Pour ce quart de finale, les Bleus ont frappé en premier avec un essai de Jordan Sepho (7ᵉ+2) alors que la mi-temps planait au-dessus de leurs têtes. Ensuite, ils ont dû se mobiliser en défense, car deux cartons jaunes sont tombés coup sur coup (Rayan Rebbadj et Joseph Jefferson Lee). Les deux équipes étaient donc à égalité (5-5).

RUGBY. France 7. Pourquoi le numéro 25 d'Antoine Dupont n'est pas ce que vous croyez ?

Alors qu’une prolongation s’annonçait, Antoine Dupont, remplaçant, s’est éclipsé en solitaire dans le petit côté à la 17ᵉ minute de jeu, après une mêlée. Il va inscrire son deuxième essai du tournoi, après celui contre l’Australie, et permet à France 7 de monter en puissance. Victoire sur le score de 12 à 7.

Les Bleus joueront les demi-finales de l’étape du SVNS de Vancouver, ce dimanche à 22h07, face à la Nouvelle-Zélande. L’autre demi-finale oppose les États-Unis à l’Argentine. En fonction de leur résultat face aux All Blacks, France 7 disputera soit la petite finale (lundi matin à 1h10), soit la finale (lundi matin à 2h23).

RUGBY. ‘‘Dupont a une sacrée chance’’, une légende de France 7 analyse l’arrivée de Dupont au SVNS

Du côté des féminines, les Bleues aussi se rendent en demi-finale. Après une phase de poule gérée avec domination, elles se sont présentées face au Brésil en quart de finale. Sans difficultés, elles ont obtenu leur billet pour les demi-finales grâce à une victoire 24 à 5.

Here's @FranceRugby 1st try with some nice teamwork 🤝🇫🇷 #HSBCSVNS | #HSBCSVNSVAN https://t.co/InVLnqLBYh pic.twitter.com/SQh8O9ryDu