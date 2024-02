RUGBY. France 7. Pourquoi le numéro 25 d'Antoine Dupont n'est pas ce que vous croyez ?

Ce vendredi au Canada, le demi de mêlée Antoine Dupont a joué ses premières minutes avec l'équipe de France à 7 avec le numéro 25 dans le dos.

Antoine Dupont est officiellement un international à 7. Ce vendredi soir au Canada, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France a joué ses premières minutes avec l'équipe de France à 7. Des débuts timides, mais appliqués et prometteurs. Surtout quand on connait les capacités du bonhomme.

Ses coéquipiers comme son entraîneur Jérôme Daret ne sont pas inquiets pour lui. Il va monter en puissance et se régaler. C'est tout ce qu'on lui souhaite ainsi qu'aux Bleus. Marquera-t-il son premier essai lors de cette étape canadienne ? Pour rappel, France 7 jouera également à Los Angeles très prochainement. VIDEO. Les débuts tant attendus d'Antoine Dupont avec France 7 : Top ou Flop ?Ce devrait être l'occasion de revoir Dupont et son numéro 25 dans le dos un peu plus longtemps sur la pelouse. Un numéro qui a sans doute surpris certains supporters, habitués à voir le Toulousain avec le 9 en club comme avec le XV de France.

Sachez en premier lieu, que les numéros n'ont pas la même signification qu'à XV. Où le numéro renvoie à son poste sur le terrain. Dans cette discipline, la tradition veut que chacun est libre de choisir entre le 1 et le 99.

Alors pourquoi le 25 ? Certains ont pensé de manière très rationnelle, qu'il avait simplement choisi d'inverser son nombre de sélections avec les Bleus du XV, à savoir 52. Ce qui n'était pas une idée saugrenue.

RugbyPass a cependant mené son enquête. Et il s'avère qu'il y aurait bien une signification derrière le choix de celui qui est né à Lannemezan. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une référence au département des Hautes-Pyrénées, à savoir le 65.

Mais il y aurait bien un clin d'œil à ses racines, comme l'indique le média. Le staff de France 7 aurait d'ailleurs confirmé l'information. À savoir que le 2 "renvoie au mois de naissance de sa maman et son frère", tandis que le 5 serait un hommage à son père, né en mai. Nul doute que ses proches ont apprécié cette attention.