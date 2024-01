RUGBY. Au Perth SVNS, quelle performance pour France 7 avant l’arrivée de Dupont ?

Ce week-end, les équipes de France de rugby à 7 jouaient le Perth SVNS (Australie) alors qu’Antoine Dupont doit intégrer le groupe pour le prochain tournoi.

Du 26 au 28 janvier, le premier tournoi du circuit mondial de rugby à 7 a eu lieu en Australie. À l’occasion du Perth SVNS, les équipes de France 7 ont réalisé des prestations similaires, finissant toutes deux à la 6ᵉ place de l’étape du HSBC SVNS. La prochaine étape se déroulera à Vancouver (Canada) fin février et les Bleus verront l’arrivée d’un Bleu pas comme les autres : Antoine Dupont.

France 7, les hommes dans leurs (ancien) standards

Dans un premier temps, la formation masculine a commencé le tournoi avec un exploit d’envergure face à la Nouvelle-Zélande, victoire 33-17. Avec le plein de confiance, les Bleus partaient affronter les Fidji, champions olympiques en titre. Néanmoins, la marche fut trop haute, défaite 26-21. Mais pour la dernière rencontre de cette poule de la mort, France 7 rattrape le coup avec une victoire étriquée face aux Samoa (19-14).

DÉCISIF ⚡️



Grâce à son doublé, Jefferson-Lee Joseph a permis aux Bleus de faire la différence contre les Samoans 🇫🇷



RDV ce samedi à 11h10 pour le quart de finale face à l'Irlande

Après être sortis de cette poule complexe, les Bleus avancent vers les quarts de finale. Néanmoins, ils trébuchent face à l’Irlande et voient les demi-finales leur échapper, défaite 21-14. Perdant avec les honneurs jusqu’alors, l’équipe masculine jouait son match de classement face à l’Afrique du Sud. Malheureusement, les Blitzboks écrasent les Bleus sans concession, défaite 24-5. Avec une 6ᵉ place au classement, la formation masculine retrouve les habitudes qui étaient les siennes la saison dernière.

Les Bleus pointent désormais à la 7ᵉ place du classement général, en restant tout de même loin des grandes nations du Sevens qui trustent le haut du classement. Ils signent également leur meilleur tournoi depuis le début de saison. À présent, l’objectif est une qualification en demi-finale, voire une médaille, à Vancouver afin de monter en puissance en vue des Jeux Olympiques. Pour y parvenir, Antoine Dupont viendra ajouter son grain de sel du 23 au 25 février.

Coup dur, la moue chez les Bleues

Pour France 7, les ambitions des féminines restent les mêmes à chaque étape : une médaille au minimum et un titre si possible pour briser le mauvais sort. Inscrite comme l’une des meilleures équipes du monde depuis quelques années, les Bleues ont réalisé leur pire tournoi depuis un an, en terminant à la 6ᵉ place. C’est aussi la première fois de la saison qu’elle retourne en France sans médaille autour du cou.

Pourtant, la phase de poules des Bleues avait très bien commencé. Dans une poule sans grande complexité, elles battent successivement l’Espagne (26-5), le Brésil (31-14) et les Fidji (31-12). Avec 88 points inscrits et 31 points encaissés, elles paraissent en pleine confiance. Cependant, les Françaises ont pris un coup derrière la tête avec une défaite face aux États-Unis en quart de finale (21-5). En match de classement, elles affrontent la Nouvelle-Zélande, mais ne relèveront pas la tête, défaite 14-10.

3 SUR 3 🇫🇷



Les Bleues ont dominé les Fidjiennes 31-12 et terminent premières de la poule B !



Elles affronteront les États-Unis en quart de finale ce samedi (9h40) en exclusivité sur RugbyPass TV 📺#HSBCSVNSPER pic.twitter.com/uCgRM9bvER — RugbyPass FR 🇫🇷 (@RugbyPass_FR) January 27, 2024

En terminant respectivement à la 5e et 6e place, la Nouvelle-Zélande et la France laissent l’Australie s’envoler en tête du classement avec plus de 10 points d’avance sur ses poursuivants. De plus, l’Irlande revient à 6 points des Françaises (3e au général) grâce à leur titre inattendu. Pour espérer décrocher le titre du circuit mondial en fin de saison, les Bleues devront redoubler d’effort au Canada, tout en espérant que l’Australie commettra une bévue à Vancouver.

