RUGBY. Antoine Dupont avec France 7, ''le bon moment pour donner leur chance'' aux autres 9 selon Cros

Le 3e ligne du XV de France François Cros estime que c'est le bon moment de donner leur chance aux autres demis de mêlée pendant le 6 Nations.

XV de France. Comment le monde du rugby réagit-il au ''transfert'' d'Antoine Dupont à 7 ?Selon Europe 1, l'intégration d'Antoine Dupont (27 ans, 52 sélections) au groupe de France "sera officialisée lundi prochain en marge d'un événement à J-250 organisé par la FFR au siège de France Télévisions". Le capitaine du XV de France va donc se lancer un nouveau défi avec l'objectif de remporter une médaille olympique lors des JO de Paris 2024. Une annonce qui divise les supporters.

Si le Stade Toulousain devrait pouvoir faire appel à son demi de mêlée pour certaines rencontres de Top 14 et de Champions Cup, en revanche, le XV de France sera vraisemblablement privé de son capitaine pour le prochain Tournoi des 6 Nations. Jouer sans Dupont pendant autant de matchs de haut niveau, les Bleus n'ont jamais connu ça. Une nouvelle expérience qui pourrait être bénéfique pour le groupe. "C'est peut-être le bon moment pour donner leur chance à ces mecs qui ont toujours répondu présent derrière Antoine", confie le 3e ligne du XV de France et du Stade Toulousain François Cros pour ViàMidol.

Ce dernier estime que le vivier de demis de mêlée tricolore est suffisamment important et de qualité pour assurer en l'absence du meilleur joueur du monde 2021. Cros d'évoquer bien évidemment Maxime Lucu, qui a été plus qu'une doublure lors de la Coupe du monde lorsque le Toulousain était blessé.

Il ne faut également pas oublier les Baptiste, Couilloud et Serin. Mais surtout la jeune génération qui a de sérieux arguments à faire valoir. Le Racingman Nolann Le Garrec fait partie de l'avenir au poste, tout comme le Clermontois Baptiste Jauneau, récemment titré lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans. Comme Antoine Dupont, Michael Hooper, Légende des Wallabies, passe au Rugby à 7Le 6 Nations 2024 va marquer le début d'un nouveau cycle pour le staff et les Bleus. Le sélectionneur pourrait donc être tenté d'appeler de nouvelles têtes comme il l'avait fait en 2020. "Cette fois-ci, ce ne sera pas sur blessure, mais vraiment par choix qu'ils auront leur chance. Donc ça ne peut que leur faire du bien." On peut imaginer que le Bordelais aura les clés du camion tricolore pendant le Tournoi. La question est de savoir quel joueur mettre sur le banc des finisseurs ? On se rappelle que Galthié avait couché les noms de Baptiste Couilloud (Lyon) et Baptiste Serin (Toulon) sur sa liste en juin dernier. Avant de finalement renvoyer le Toulonnais en club en août.

A 29 ans, Serin va-t-il à nouveau être retenu en vue d'un Mondial programmé en 2027 ? Avec Lucu et Couilloud, on peut penser que le staff va sélectionner un élément plus jeune. Jauneau blessé pendant plusieurs semaines, Le Garrec, 21 ans, pourrait être cet homme, sans oublier Léo Coly (24 ans). Reste que pour l'heure, le Racing 92 tourne beaucoup mieux que le MHR en Top 14 avec une 3e place contre une 13e pour les Héraultais.

Nolann Le Garrec compte six matchs au compteur, dont cinq comme titulaire avec la formation francilienne, tandis que Coly a joué quatre rencontres, toutes avec le numéro 9 dans le dos. Il faut dire qu'il fait face à la concurrence solide du champion du monde Reinach. Il a également été touché face au Racing 92. Les prochains matchs, et notamment ceux de coupe d'Europe, seront décisifs pour tous ceux qui prétendent rejoindre le XV de France pour le 6 Nations.