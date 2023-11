XV de France. Comment le monde du rugby réagit-il au ''transfert'' d'Antoine Dupont à 7 ?

Le capitaine du XV de France Antoine Dupont devrait temporairement rejoindre France 7 en vue des Jeux olympiques de Paris 2024. Qu'en pense le monde du rugby ?

XV de France. Antoine Dupont aux Jeux Olympiques ? Fabien Galthié donne des précisionsSelon les dernières informations, la FFR devrait officialiser l'arrivée d'Antoine Dupont au sein de France 7 en vue des Jeux olympiques de Paris 2024 la semaine prochaine. Contrairement à ses coéquipiers du XV de France Penaud, Bielle-Biarrey, Vincent et Macalou, le demi de mêlée devrait bien être libéré par le Stade Toulousain pour tenter de décrocher une médaille olympique.

Il pourrait cependant être amené à jouer en club, notamment lors de la Champions Cup ainsi qu'en cas d'éventuelles phases finales de Top 14. Pour ce qui est du Tournoi, c'est une autre histoire. "Les dernières nouvelles concernant Dupont sont comme un coup de massue pour les supporters du XV de France qui espèrent voir un triomphe dans le Six Nations les sortir de leur blues d'après la Coupe du Monde", écrit le site irlandais Balls.ie.

Pour le média irlandais, son absence lors du Tournoi sera "un énorme coup de pouce pour les rivaux français des Six Nations, dont l'Irlande, qui fait face à une tâche monumentale lors de la première journée avec un match vendredi soir contre les Français à Marseille". Il s'agira du premier match à domicile des Bleus depuis l'élimination en quart de finale de la Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud.

En effet, le capitaine des Bleus devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers début janvier en vue des étapes nord-américaines de Vancouver au Canada fin janvier puis de Los Angeles début mars. Une grosse préparation l'attend avec l'équipe de France à 7. Rien ne garantit qu'il fera partie de l'aventure olympique.

Il va devoir trouver sa position derrière. A 7, tout le monde va à 10 000, donc si tu laisses des espaces, c'est compliqué. Le 7, c'est très famille, à chaque fois que quelqu'un de nouveau arrive, on lui explique le schéma de jeu. Mais il faut aussi qu'il soit libre de s'exprimer et qu'il apprenne de ses erreurs à l'entraînement. Normalement, le transfert se fait assez bien. Je pense qu'il va pouvoir s'adapter. Mais il y a une grosse concurrence. Le plus dur, c'est d'enchaîner les tâches. On peut vite se faire mystifier par une personne lambda. (Jean-Pascal Barraque, ancien international à 7, via RMC)

The42.ie ajoute que Dupont sera en terre inconnue avec une manière de travailler différente et de nouveaux coéquipiers avec qui trouver des repères communs. Néanmoins, il y a de l'excitation dans l'air à l'idée de voir Dupont à 7. "Ce sera fascinant à suivre. Même s'il devra s'adapter, ce sera un énorme choc si Dupont ne pas brille pas." Le site irlandais de se demander comment le Stade Toulousain et le XV de France vont vivre cette période sans leur "talisman". Il estime que les deux groupes seront diminués en son absence. Pour France 7 en revanche, sa présence devrait considérablement augmenter ses chances de succès aux Jeux olympiques, ajoute The42.

Cela donnera du temps de jeu aux autres joueurs et permettra de construire de la profondeur. Je suis content qu'un autre n°9 ait plus de temps de jeu. Je me sens juste mal pour les joueurs réguliers du 7 qui voient des joueurs de rugby venir aux Jeux olympiques, mais c'est comme ça. (via planetrugby)

Pour les uns comme pour les autres, il va y avoir un temps d'adaptation. Et ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Surtout pour Antoine Dupont. On l'a vu très affecté par l'élimination face aux Boks. Il va non seulement pouvoir se donner un autre objectif, mais aussi ajouter de nouvelles cordes à son arc.

Déjà au-dessus physiquement et d'un point de vue stratégique, il va développer sa vista et ses qualités athlétiques. Il avait déjà fait évoluer son jeu ses dernières années, se muant en passeur et en créateur pour ses coéquipiers après avoir été celui qui portait le ballon. Son passage à 7, même s'il ne dure quelques mois, ne sera que bénéfique pour lui, comme pour Toulouse et le XV de France en vue des prochaines échéances, dont la Coupe du monde 2027.