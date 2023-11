XV de France. Antoine Dupont aux Jeux Olympiques ? Fabien Galthié donne des précisions

Le capitaine des Bleus et du XV de France va-t-il faire l'impasse du Tournoi des 6 Nations pour se consacrer au tournoi olympique cet été ? Son sélectionneur donne son avis.

Libre de faire ce qu'il veut

Comme évoqué depuis plusieurs mois, Antoine Dupont devrait faire les Jeux Olympiques cet été en France, avec l'équipe de France de rugby à 7. Néanmoins, bien que le ballon soit le même, les efforts, eux, sont diamétralement opposés.

De ce fait, le joueur du Stade Toulousain avait prévu de participer à plusieurs tournois du World Series, afin d'arriver le plus compétitif possible lors de l'événement. Il était donc programmé que ce dernier soit de la partie pour au moins trois tournois, avec celui de Los Angeles (25-26 février), de Vancouver (3-5 mars) et de Hong Kong (31 mars - 2 avril).



Évidemment, celui qui se passe tous les ans à Toulouse, du 12 au 14 mai, n'était pas exclu pour autant. Ces participations remettent forcément en cause la présence de Dupont au Tournoi des 6 Nations, qui se déroule du 2 février (France-Italie), au 16 mars (France-Angleterre).

Il parait donc compliqué que le meilleur joueur français puisse combiner les deux disciplines, voire impossible. Invité du Super Moscato Show ce jeudi 9 novembre sur RMC, Fabien Galthié est revenu sur le cas Dupont.

Selon lui, la décision lui revient à part entière : "On a parlé avec Antoine la semaine dernière, après ses vacances. Il ne m'a pas parlé de sa décision pour les JO. Pour moi, il prendra sa décision en temps et en heure. C'est sa décision, c'est à Antoine Dupont de choisir, avec la direction technique qui gère le rugby à VII, l’équipe de France de rugby et le Stade Toulousain. Je lui ai dit que sa décision serait la bonne."

RUGBY. Irlande. Encore un départ à la retraite pour un international à seulement 32 ans



"Les joueurs ont le droit de ne pas venir"

Être appelé en équipe de France est un privilège donné à très peu de joueurs. Une invitation à jouer pour le maillot frappé du coq ne se refuse bien souvent pas, et ce n'est pas Dupont qui dira le contraire.

Néanmoins, Fabien Galthié a émis l'idée que les joueurs étaient tous libres de refuser ou accepter cette "invitation" à représenter leur pays. Ce dernier a également ajouté que certains anciens membres du XV de France avaient refusé la sélection après des carrières éreintantes.

"Déçu s’il n’est pas au Tournoi des VI Nations ? Les joueurs qui jouent en équipe de France, on leur demande s'ils sont d'accord pour venir. La règle 9, normalement, leur impose de venir quand ils sont convoqués. Nous, on a fonctionné de manière différente durant ces quatre ans. Les joueurs ont le droit de ne pas venir. Au début du mandat, quatre ou cinq joueurs ont dit 'On ne préfère pas venir, on a souffert énormément sur les mandats précédents."

Toujours mystérieux, et sans dire trop d'informations, Fabien Galthié a fini son entretien par cette phrase : "Vous aurez la meilleure équipe le 2 février à Marseille", date à laquelle les Bleus joueront leur premier match du Tournoi des 6 Nations.

RUGBY. Top 14. Siya Kolisi sidéré de ne pas trouver ''le cou de Camille Chat'' 🤣🤣