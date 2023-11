RUGBY. Top 14. Siya Kolisi sidéré de ne pas trouver ''le cou de Camille Chat'' 🤣🤣

Le double champion du monde Siya Kolisi a déposé ses valises au Racing 92 et prépare ses premiers pas dans le rugby français et en Top 14 avec humour.

RUGBY. Arrivé au Racing 92, Siya Kolisi va-t-il devenir la nouvelle star du Top 14 ?Pour son arrivée dans les Hauts-de-Seine, le capitaine des Springboks Siya Kolisi a essayé de désamorcer l’éventuelle tension de son premier entretien en tant que joueur du Top 14. Ce jeudi 9 novembre, celui qui a soulevé le trophée William Webb-Ellis récemment s’est exprimé à la presse.

Ainsi, le Racingman a donc signifié à plusieurs reprises tout le respect qu’il avait pour le rugby français, auprès de Rugbyrama. Dans un entretien où il fait parler sa classe et son humour, le capitaine des Boks a notamment évoqué sa future vie en France.

S’il avoue connaître déjà la capitale sous pas mal de ses coutures, il avoue avoir été surpris par une personne en particulier. En effet, au sein de l’effectif du Racing 92, un joueur a attiré l’attention du Sud-africain de 32 ans :

J’ai l’habitude de venir à Paris. Certes, c’est un peu différent des paysages sud-africains, mais je suis très heureux de pouvoir profiter un peu plus de ma famille, poser mes enfants à l’école, de mieux jouer mon rôle de papa. Pour moi, c’est peut-être la chose la plus importante au monde. Et ça me permet d’être heureux sur le terrain et de continuer à faire de belles choses. Pour ce qui est des surprises, je voulais insister sur le fait que je n’ai toujours pas trouvé le cou de Camille Chat. J’ai bien regardé. Mais il n’y a aucune séparation entre sa tête et ses épaules. C’est incroyable. Je crois que Head & Shoulders pourrait être le sponsor de Camille (rires)."

RUGBY. Arrivé au Racing 92, Siya Kolisi va-t-il devenir la nouvelle star du Top 14 ?Il sait que sa sélection cristallise la déception d’une désillusion profonde dans l’Hexagone. Le "seum" diront certains, un désenchantement rugbystique diront les plus poétiques. Pour désamorcer toute ambiguïté, il a notamment assuré qu’il ne présentera pas la Coupe du monde aux supporters du Racing 92. Selon lui, cette initiative "serait une marque d’irrespect pour le public français."

Dans ce climat si particulier, le Top 14 reste particulièrement attentif à l’arrivée du troisième ligne du côté du Racing 92. Car si le championnat de France a connu quelques gros calibres étrangers, ces derniers ne posent pas leurs bagages tous les quatre matins pour autant. Alors qu’il avait initialement prolongé avec les Sharks jusqu’en 2027, l’homme au 83 sélections avec les Boks a signé au Racing jusqu’en 2026.

💬 @SiyaKolisi



🇬🇧 It's an honor to be here & to be part of the Racing Family. The players and staff have been incredible, and you can really feel the family spirit here. I can't wait to play my first match in Ciel & Blanc, my biggest challenge is to perform well on the pitch! pic.twitter.com/sbb3naHnAY — Racing 92 (@racing92) November 9, 2023

D’entrée de jeu, Siya Kolisi a donc tenu à poser ses ambitions, toujours avec humour et non sans challenge. Toujours auprès de Rugbyrama, il confie avoir un attrait particulier pour un fameux bout de bois : "(En plus de la Champions Cup), le Top 14 est une sacrée compétition aussi. Une compétition qui procure beaucoup de bonheur, j'ai vu certains joueurs faire du surf sur le bouclier de Brennus. On va essayer de faire pareil sur la Seine, même si ce sera plus difficile (rires)."

Vainqueur des Coupes du monde 2019, au Japon, et 2023, en France, le troisième ligne possède un palmarès impressionnant au niveau international. En plus de ses victoires aux mondiaux, il a remporté le Rugby Championship 2019 et il est venu à bout des Lions Britanniques et Irlandais, lors de leur tournée en Afrique australe en 2021. Cependant, le puissant plaqueur n’a jamais remporté de trophée en club. Une donnée qui pourrait changer dans les prochaines années ?

