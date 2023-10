COUPE DU MONDE. En finale, Siya Kolisi entrera un peu plus dans l'histoire des Springboks

Titulaire et capitaine des Springboks pour la finale de Coupe du Monde face aux All Blacks. Siya Kolisi est en passe de rentrer un peu plus dans la légende avec un nouveau record.

Champion du monde en titre, après la victoire finale face à l’Angleterre, Siya Kolisi a l’occasion de soulever le trophée Webb Ellis une seconde fois d’affilée, à l’image d’un certain Richie McCaw. Le premier capitaine noir des Springboks a l’occasion de rentrer un peu plus dans la légende sud-africaine ce samedi. Le futur troisième ligne du Racing 92 va dépasser le record de capitanat champion du monde en 2007 : John Smit. Siya Kolisi s’apprête donc à battre les 12 sélections en tant que capitaine de l’Afrique du Sud de l’ancien talonneur des Sharks. Le natif de Port Elizabeth (Afrique du Sud), a connu sa première cap avec les Springboks face à l’Écosse en 2013. Une rencontre particulière où l’ancien troisième ligne des Stormers était à la base remplaçant. Il est cependant rentré dès la quatrième minute, après la blessure du flanker Arno Botha. Siya Kolisi a ensuite réalisé une performance de haut vol pour sa première sélection, au point d’être élu homme du match pour sa première rencontre internationale. Le flanker va essayer de mener son équipe vers un second titre mondial d’affilée, pour cela, il devra remporter son duel face à un autre troisième ligne, et capitaine : Sam Cane.