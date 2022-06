TOP 14. RUGBY. Souvent moqué, le Racing 92 mérite-t-il sa réputation de club impopulaire ?

Avant d’accueillir un RCT dont les supporters risquent de venir en nombre, retour sur la popularité du Racing 92.

Fréquemment moqué pour ses stades à moitié vide et ses quelques rencontres délocalisées à cause des concerts, le Racing 92 souffre d’une triste réputation : celle d’être l’un, si ce n’est le, club impopulaire par excellence dans notre cher Top 14. Ce dimanche 5 juin, les coéquipiers d’Henry Chavancy reçoivent Toulon dans un match à fort enjeu. Pour la dernière journée de championnar, seul le vainqueur de ce choc aura le droit à une place dans le Top 6. La folle dynamique varoise pourrait donc mettre à mal un Racing 92 constellé de ses stars du ballon ovale. D’autant plus que les groupes de supporters rouge et noir ont annoncé leur venue en nombre ce week-end. La direction du club a même participé à l’effort. En outre, elle a offert des places aux aficionados qui feraient le déplacement et a organisé une rencontre supporters à Nanterre en prévision du match. VIDEO. Top 14. Etzebeth énorme, Vakatawa impérial, Toulon créait la surprise au Racing en 2021

Le visage perçu chez les deux clubs semble alors diamétralement différent. Quand le Racing 92 est moqué sur les réseaux sociaux, le RCT, lui, brille par l’amour indéfectible des siens pour ce match à enjeux. Mais alors, le Racing mérite-t-il cette réputation d’équipe à la passion absente ?